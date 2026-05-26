EE. UU., Irán siguen en desacuerdo en medio de las conversaciones de paz: ¿Qué necesita estar en el acuerdo para que termine la guerra?

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán continúan en punto muerto. El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que aunque se han alcanzado conclusiones en varios puntos, eso no significa que un acuerdo para poner fin a la guerra esté “inminente”.

En el intercambio de un memo de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán, uno de los puntos clave es el fin permanente de la guerra y de todas las hostilidades en la región, incluyendo la intensiva operación militar de Israel en Líbano.

Sin embargo, con la inclusión de Líbano en el acuerdo incierta y la disputa sobre el programa nuclear de Irán y su reserva de uranio, las delegaciones una vez más se encuentran en un limbo.

(Fact Check: En el texto se menciona que Líbano es parte de la región donde se buscan el fin de hostilidades, mientras que Israel realiza una operación militar en ese país. Esto resalta la complejidad geopolítica de la situación)

La situación actual de las negociaciones indica que ambas partes han declarado que han avanzado en el acuerdo de paz, lo que permitiría una pausa de 60 días en los enfrentamientos y más espacio para negociar un acuerdo final.

Según los detalles compartidos por Trump y el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el Estrecho de Hormuz también se abrirá una vez que se acuerde el tratado de paz, incluyendo el fin del bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes.

(Fact Check: La apertura del Estrecho de Hormuz es un punto clave para el flujo del comercio mundial de petróleo)

En cuanto a las trabas, las discrepancias actuales se centran en la exclusión de Líbano del acuerdo y las ambiciones nucleares de Irán.

(Fact Check: La posesión de armas nucleares es una preocupación global y ha sido motivo de tensiones entre Irán y otros países, incluido Estados Unidos)

(Fact Check: Las sanciones económicas y los activos congelados de Irán también son un tema de discusión en las negociaciones, lo que refleja el impacto financiero del conflicto)

Se espera que un acuerdo final sea aprobado por los respectivos organismos en Irán y Estados Unidos antes de su implementación. Desde el lado de Estados Unidos, el acuerdo debe satisfacer a Trump y su administración, quienes han mencionado que deberá haber un acuerdo o el conflicto terminará de otra manera, insinuando más ataques.

(Fact Check: La figura del Ayatolá Mojtaba Khamenei es clave en la aprobación final del acuerdo por parte de Irán)