Sra. Global: Desde Ucrania hasta Líbano y Sudán, las mujeres están soportando el peso de los conflictos globales en aumento.

En todo el mundo, el conflicto armado en escalada, la represión política y el colapso humanitario están reconfigurando la vida diaria de mujeres y niñas, a menudo con consecuencias devastadoras. Desde la guerra de drones en Sudán, hasta los cortes de internet en Irán, pasando por los ataques a la infraestructura sanitaria en Líbano y Gaza, las mujeres están enfrentando amenazas cada vez más intensas mientras también mantienen a sus familias, comunidades y redes de supervivencia bajo una tensión extraordinaria. Al mismo tiempo, las organizaciones lideradas por mujeres y los movimientos feministas que enfrentan estas crisis cada vez más enfrentan recortes de fondos, represión política y reducción del espacio cívico, incluso a medida que aumenta la demanda por su trabajo.

A nivel global, más de 676 millones de mujeres y niñas viven dentro de los 50 kilómetros de un conflicto armado, lo que representa aproximadamente el 17 por ciento de la población femenina. Esta cifra asombrosa, un aumento del 74 por ciento desde 2010, es rastreada y analizada por el Instituto de Mujeres, Paz y Seguridad de Georgetown en colaboración con PRIO.

Pero también sabemos que los movimientos feministas en todo el mundo tienen respuestas a algunas de las crisis más urgentes del mundo. Ms. Global está tomando nota de las feministas en todo el mundo y de las realidades de género que dan forma al conflicto, el desplazamiento, la represión política y la supervivencia. (Esta edición de Ms. Global contiene información de las actualizaciones de mayo del Rastreador de Conflictos de Mujeres, Paz y Seguridad).

[Ucrania: Los grupos de mujeres ucranianas luchan por satisfacer las necesidades en constante aumento] La escalada aérea de mediados de mayo de Rusia, descrita por la fuerza aérea de Ucrania como el mayor bombardeo de Rusia contra el país desde la invasión a gran escala e iniciada poco después de que expirara un breve alto el fuego, ha aumentado bruscamente los riesgos de protección civil en toda Ucrania. Los ataques con drones y misiles a gran escala dañaron áreas residenciales, instalaciones energéticas y otras infraestructuras críticas. Los ataques selectivos con drones en áreas de primera línea han sido descritos como un “safari humano”, con drones de vista en primera persona y de fibra óptica que supuestamente siguen y atacan a civiles durante su movimiento diario, aumentando los riesgos de protección para mujeres, cuidadores, personas mayores y otros que buscan ayuda, atención médica, apoyo para la evacuación y servicios esenciales.

Estos ataques están exacerbando daños ya graves y de género: los primeros tres meses de 2026 marcaron el invierno más mortal para mujeres y niñas desde el primer año de la invasión a gran escala, con 199 mujeres y niñas muertas entre enero y marzo, mientras que las bajas civiles de mujeres aumentaron un 27 por ciento en 2025 en comparación con 2024.