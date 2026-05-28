Proyecto de ley argentino apunta a pagos criptográficos a sitios de juegos de azar ilegales

El gobierno de Argentina está tomando medidas para impedir que los bancos, las empresas de pagos y los proveedores de criptomonedas presten servicios a plataformas de juegos de azar en línea no autorizadas como parte de una ofensiva más amplia contra las apuestas digitales.

El gobierno presentó al Congreso un Proyecto de Ley para la Prevención del Juego y la Regulación del Juego en Línea, según un comunicado del Ministerio de Salud publicado el martes.

El proyecto de ley busca abordar la adicción al juego endureciendo las reglas sobre pagos, publicidad y acceso a plataformas de apuestas.

La legislación vincula directamente la regulación del juego con la infraestructura financiera, incluidos los sistemas de pago y los criptorieles, lo que podría remodelar la forma en que las plataformas de apuestas no autorizadas acceden a los pagos y a los criptorieles en Argentina.

Las criptomonedas y los pagos enfrentan restricciones directas

Una característica central del proyecto de ley es el tratamiento de la infraestructura de pagos, que incluye los sistemas bancarios tradicionales, así como los proveedores de servicios de criptoactivos.

Según la declaración del ministerio, el proyecto de ley facultaría a las autoridades a bloquear transacciones vinculadas a plataformas de juego no autorizadas.

â€œEso [the bill] establece que las entidades financieras, proveedores de servicios de pago o activos virtuales (criptomonedas) tienen prohibido ofrecer sus servicios a operadores de juegos de azar no autorizados”, señala el anuncio.

Fuente: CriptoNoticias

La medida potencialmente extendería las obligaciones de cumplimiento a los intermediarios criptográficos, como los intercambios y las rampas de acceso fiduciarias, exigiéndoles identificar y bloquear las transferencias vinculadas a billeteras o flujos comerciales relacionados con los juegos de azar. Esto podría afectar la forma en que los usuarios financian plataformas de apuestas extraterritoriales que dependen de los depósitos criptográficos como método de pago principal.

Cointelegraph se puso en contacto con MoonPay después de que la empresa apareciera en los materiales de incorporación revisados ​​por Cointelegraph de un sitio local de criptoapuestas, pero no recibió una respuesta mediante publicación.

Un tribunal local ordenó previamente un bloqueo a nivel nacional de Polymarket

El proyecto de ley también ampliaría la aplicación de la ley más allá de las apuestas en línea a cualquier plataforma que facilite actividades de apuestas no autorizadas, incluida la prohibición de la publicidad en los medios digitales. Las plataformas que promuevan operadores sin licencia podrían enfrentar sanciones o verse obligadas a verificar el estado de autorización de los servicios que anuncian.

La nueva legislación se suma al impulso más amplio de Argentina para frenar las apuestas ilícitas en línea y reforzar la supervisión de la actividad de los juegos de azar digitales.

Las autoridades locales ya han tomado medidas contra los mercados de predicción, y en marzo un tribunal ordenó al regulador nacional de comunicaciones y medios de Argentina bloquear el acceso a Polymarket. El caso fue iniciado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, entidad estatal encargada de regular el juego en la ciudad.

Las restricciones a los mercados de predicción han ido surgiendo cada vez más en múltiples jurisdicciones a nivel mundial, y plataformas importantes como Polymarket y Kalshi enfrentan un escrutinio por la preocupación de que el comercio basado en eventos pueda constituir una actividad de juego sin licencia.