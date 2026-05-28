Tom Morello Revela el Festival Poder para la Gente, Con la Participación de Bruce Springsteen, Foo Fighters y más

Tom Morello desafiará a la máquina más adelante este año con un festival especial de estrellas.

El guitarrista y activista, miembro del Salón de la Fama del Rock, desveló hoy (28 de mayo) el Power to the People Festival, un evento de un día que contará con Bruce Springsteen, Foo Fighters y muchos otros. Programado para el sábado 3 de octubre en el Merriweather Post Pavilion en Columbia, MD, Power to the People está concebido como “una celebración no partidista de la paz, la justicia, la solidaridad, la música y la acción comunitaria”.

Espere actuaciones íntimas, colaborativas y especiales de un cartel que incluye a Dave Matthews, Joan Baez, Brittany Howard, Dropkick Murphys, Jack Black (con Roman Morello, Revel Ian, Yoyoka Soma y Hugo Weiss), Serj Tankian, Cypress Hill, Killer Mike, grandson, Taylor Momsen, Matt Cameron, The Linda Lindas y un set de DJ del artista Shepard Fairey. Se anunciarán en las próximas semanas organizaciones participantes adicionales, activaciones e invitados especiales.

[Contexto: Tom Morello es un guitarrista y activista estadounidense conocido por su trabajo con Rage Against the Machine, Audioslave y Prophets of Rage.] [Verificación de hechos: Tom Morello fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en 2023 como miembro de RATM.]

Morello, quien actualmente está de gira con Springsteen, anunció el festival en el escenario del Nationals Park la noche del miércoles 27 de mayo.

“El festival Power To The People se trata de la libertad, la justicia, la igualdad y el rock and roll”, dice Morello, quien está curando el evento y actuará en el día. “Se trata del poder que las personas comunes tienen cuando se unen a través de la música, el arte, la comunidad y la acción. Nos sentimos honrados de llevar este increíble cartel al área de DC para un día que celebra el espíritu de activismo, creatividad y esperanza”.

En el show, los asistentes disfrutarán de actuaciones en dos escenarios y tendrán la oportunidad de interactuar con organizaciones sin fines de lucro, grupos de defensa, artistas y socios comunitarios en la Freedom Village del festival, un espacio inmersivo que destaca oportunidades para la participación cívica, la organización de base, la educación, la ayuda mutua y las iniciativas de impacto social.

Una parte de las ganancias de todas las ventas de boletos, más el 100% de las ganancias netas de los boletos VIP, se donarán a VoteRiders, la organización pro democracia y pro votante, y HeadCount, cuyos representantes estarán presentes para ayudar a los asistentes al concierto a registrarse para votar y aprender más sobre cómo participar en las próximas elecciones.

[Verificación de hechos: El Power to the People festival está programado justo un mes antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos, que muchos predicen podrían devolver a los demócratas al poder en el Congreso como protección contra la agenda del presidente Trump.]

Las preventas comienzan este viernes 29 de mayo a las 10am ET. La venta general comienza este sábado 30 de mayo a las 10am ET. Para más información, visita powertothepeoplefest.com.

¡Echa un vistazo al cartel del espectáculo abajo!