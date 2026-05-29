La autoimagen “europea” de Argentina bajo nuevo escrutinio después de incidentes racistas en Brasil

Una mujer que celebraba su cumpleaños número 32 en un viaje en tren en el estado brasileño de Minas Gerais se horrorizó cuando un compañero de viaje le alertó de que un hombre desconocido había estado filmando en secreto a su hijo de siete años.

Cuando lo confrontaron, el hombre, un turista argentino, inicialmente se negó a mostrar su teléfono. Pero tras ser presionado por otros viajeros, el hombre admitió que había enviado las imágenes a un contacto de WhatsApp.

Más tarde, la policía reveló que debajo de las fotos, Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, un arquitecto de la provincia argentina de Santiago del Estero, había escrito: “Es negro pero muy lindo”. Podría tomarlo como esclavo. Estoy pensando en llevarme un esclavo, aquí hay muchos”.

El tren turístico de Minas Gerais donde ocurrió el incidente. Fotografía: Cortesía de VLI

La madre del niño fotografió la pantalla del teléfono y los pasajeros mantuvieron a Murias dentro del tren hasta que llegó a su destino, donde fue arrestado por “insulto racial”, un delito según la ley brasileña.

El caso ha reavivado el debate en ambos países sobre el racismo, la identidad nacional y el antiguo orgullo de Argentina por su herencia europea.

Murias fue el tercer argentino arrestado por racismo en Brasil este año, en momentos en que un número récord de turistas argentinos viajan al país. En abril, José Luis Haile, de 67 años, fue arrestado después de supuestamente dirigir insultos racistas a un repartidor de alimentos en un supermercado de Río. Está a la espera de juicio.

Agostina Páez llega a un tribunal de Río en marzo. Fotografía: Bruna Prado/AP

En enero, Agostina Páez, de 29 años, fue arrestada en Río después de ser filmada imitando a un mono hacia un camarero en un club nocturno. Aunque luego fue liberada, se le prohibió salir de Brasil durante dos meses y medio mientras continuaba la investigación. Durante ese tiempo, afirmó en las redes sociales que sus derechos estaban siendo violados y que enfrentaba “persecución”, una narrativa de la que se hicieron eco algunos medios de comunicación argentinos.

El camarero demanda a Páez por daño moral.

“El demandante es un hombre negro que se enfrenta diariamente a una sociedad que insiste en hacerlo retroceder simplemente por el color de su piel”, escribieron sus abogados en el expediente. “Y sin embargo, mientras realizaba su trabajo, se vio obligado a escuchar palabras que lo disminuían y lo animalizaban”.

Cuando Páez regresó a Argentina en abril, mientras aún enfrentaba procesos legales en Brasil, fue recibida por la senadora de extrema derecha Patricia Bullrich, una aliada cercana del presidente argentino, Javier Milei. El padre de Páez, Mariano Páez, fue filmado posteriormente en un bar imitando a un mono para celebrar el regreso de su hija.

El presidente de Argentina, Javier Milei (centro), y la senadora Patricia Bullrich (segunda a la izquierda) saludan desde el balcón del palacio presidencial de la Casa Rosada. Fotografía: Luis Robayo/AFP/Getty Images

El politólogo y activista afroargentino Federico Pita dijo que ninguno de los casos recientes fue una sorpresa dada la larga historia de racismo en Argentina.

â€œEl racismo está inscrito en el proyecto mismo de la nación argentina. Argentina es constitucionalmente un país supremacista”, dijo, citando el artículo 25 de la Constitución, que establece: “El gobierno federal promoverá la inmigración europea”.

Pita dijo que Argentina seguía viéndose a sí misma como un país “europeo” mientras negaba la existencia de afroargentinos y pueblos indígenas que, según el censo de 2022, representan alrededor del 1% y el 3% de la población, respectivamente.

Sin embargo, activistas e investigadores sostienen que es probable que esas cifras estén subestimadas. Los expertos creen que la mayoría de la población tiene ascendencia indígena, aunque no se identifiquen como tales.

Pita dijo: “Un descendiente aymara nacido en el norte de Argentina es tratado como boliviano, un mapuche nacido en la Patagonia argentina es tratado como chileno; y un afrodescendiente de Buenos Aires es tratado como uruguayo o brasileño, porque lo único que se considera verdaderamente argentino es la blancura”.

En marzo, Argentina fue el único país latinoamericano que votó en contra de una resolución de la ONU que declaraba la trata transatlántica de esclavos “el crimen más grave contra la humanidad”. Estados Unidos e Israel fueron los únicos otros países que se opusieron a la medida.

Aunque la esclavitud fue abolida en Argentina en 1853, los descendientes de africanos esclavizados (y su influencia en la cultura del país, desde el tango hasta el idioma y la comida) permanecen.

Pita dijo que las comparaciones entre Argentina y Brasil son complejas. Si bien los brasileños negros constituyen una proporción mucho mayor de la población, también experimentan niveles desproporcionadamente altos de pobreza, violencia policial y exclusión social.

“No sé qué es más grave: un país como Argentina, que dice que su población negra no existe, o Brasil, donde un joven negro es asesinado cada pocos minutos. Son igualmente graves”, dijo.

Participantes del Día de la Conciencia Negra en São Paulo, Brasil. Fotografía: UCG/Universal Images Group/Getty Images

Los casos de racismo de argentinos contra brasileños no son nuevos: en 1920, los jugadores de la selección nacional de fútbol de Brasil se negaron a jugar un partido amistoso después de ser descritos en un periódico argentino como “monos”. Hasta el día de hoy, los aficionados que imitan a los monos son sorprendidos en prácticamente todos los partidos en los que participan clubes de los dos países.

Aunque no hay evidencia de que este tipo de incidentes se estén volviendo más comunes, las redes sociales han ayudado a ponerlos en el centro de atención. Mientras tanto, gracias al peso sobrevaluado, más argentinos viajan a Brasil y representarán un tercio de los 9,3 millones de turistas extranjeros en 2025.

Pita dijo que también era importante no generalizar sobre los argentinos. “La mayoría de la población argentina no sólo nunca viaja a Brasil, sino que probablemente nunca ha salido del país”, afirmó. “Pero sí representan una Argentina más profunda” que todavía lucha contra el racismo.