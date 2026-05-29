Keanu Reeves pide “misericordia” para el director Carl Rinsch, condenado por estafar a Netflix por 11 millones de dólares

Keanu Reeves pidió esta semana indulgencia para su viejo amigo y colega Carl Rinsch, quien enfrenta la posibilidad de pasar más de una década en prisión después de ser declarado culpable de estafar 11 millones de dólares a Netflix.

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Rinsch, de 48 años, fue declarado culpable en diciembre de cargos federales de lavado de dinero, transacciones ilegales y fraude electrónico.

Los fiscales dijeron que el director tomó el dinero de Netflix para un proyecto que nunca se materializó, luego lo gastó en un Ferrari y varios Rolls-Royce, además de 652.000 dólares en relojes y ropa y 3,787 millones de dólares en muebles y antigüedades.

En diciembre, los fiscales dijeron que el gigante del streaming le pagó a Rinsch 44 millones de dólares para completar la serie de ciencia ficción “White Horse”, y luego le dio 11 millones de dólares adicionales después de que Rinsch afirmara que necesitaba los fondos para terminar la producción.

Además de las compras de lujo, dijeron los fiscales, Rinsch transfirió el dinero a criptomonedas y cuentas personales. El espectáculo nunca se completó.

Rinsch dirigió a Reeves en la película de 2011 “47 Ronin” y los dos han permanecido en contacto desde entonces, escribió la estrella de “Matrix” y “John Wick” en una carta presentada el martes al juez federal de distrito Jed Rakoff del Distrito Sur de Nueva York.

Reeves escribió en la carta que se hizo amigo de Rinsch e incluso asistió a la boda del director en Uruguay en 2014.

Durante una de sus frecuentes visitas a Rinsch, escribió Reeves, le mostraron un proyecto que el director estaba desarrollando llamado “Caballo Blanco”. Reeves lo llamó “una obra de arte magnífica y visionaria, aunque inacabada”.

Luego, Reeves instó al juez a considerar la indulgencia.

“En mi opinión, Carl puede autosabotarse amplificando la escala, el alcance y el panorama de lo que se había negociado, colocándose en consecuencia a sí mismo y a sus contrapartes en desacuerdo”, escribió Reeves. “No pretendo compartir esto como una disminución de lo que se ha descubierto que hizo, sino ofrecer esto únicamente como quizás una idea de por qué”.

Reeves continuó diciendo que “ha visto a Carl brindar alegría y calidez excepcionales a las personas que lo rodean” y lo ha visto incluido en “entornos artísticos maravillosos donde se realizó un trabajo excepcional”.

â€”Espero que pueda encontrar indulgencia para este hombre. En la medida que usted lo considere apropiado, creo que esa indulgencia sería un acto curativo que acompañaría el castigo con el que vivirá”.

Rinsch enfrenta hasta 121 meses de prisión, o poco más de 10 años, según las pautas de sentencia que sus abogados citaron en documentos judiciales.

Además de los 11 millones de dólares que se espera que pague como restitución a Netflix, la compañía también pide 4,4 millones de dólares en honorarios de abogados.

Está previsto que Rinsch sea sentenciado el 29 de junio.