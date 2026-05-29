Argentina reporta salida neta de turistas internacionales en abril de 2026

29 de mayo de 2026

Argentina registró una salida neta de turistas internacionales en abril de 2026, según un informe técnico publicado el 26 de mayo de 2026 por el INDEC.

El informe muestra que durante el mes ingresaron al país 463,1 mil turistas no residentes por todas las vías de acceso, mientras que salieron 764,8 mil turistas residentes, lo que resultó en un saldo turístico negativo de 301,7 mil.

Entre los visitantes entrantes, el 51,8% llegó por vía aérea, el 36,9% por tierra y el 11,4% por vía fluvial o marítima. Los principales países de residencia de los turistas entrantes fueron Brasil (20,5%), Uruguay (16,4%) y Europa (15,3%).

En cuanto a los viajes emisores, el 51,6% de los turistas residentes lo hicieron por vía aérea, el 40,7% por vía terrestre y el 7,8% por vía fluvial o marítima. Los países vecinos fueron los principales destinos, representando el 71,7% del turismo emisor, con Brasil (28,3%), Chile (16,1%) y Paraguay (12,3%) a la cabeza.

El movimiento total de visitantes, incluidos turistas y visitantes del mismo día, ascendió a 755,0 mil llegadas y 1.202,3 mil salidas, lo que produjo un saldo global negativo de visitantes de 447,2 mil.

Los datos de viajes aéreos desde los dos principales aeropuertos del país mostraron un aumento en el número de turistas tanto entrantes como salientes en comparación con el mismo mes del año anterior.

