Se ha convertido en una especie de locura: los influencers difunden noticias sobre el queso francés saludable.

Se ha convertido en una especie de locura: los influencers difunden noticias...

En la aldea de Franois, al este de Francia, los maestros queseros envasan, empaquetan y envían a toda prisa un chorrito de lo que parece ser una masa viscosa y beige. La sala de congelación, normalmente repleta de paletas del producto, está casi vacía.

Por primera vez en la historia de la cancoillotte, un producto lácteo que hasta hace poco era poco conocido fuera de la región oriental de Franche-Comté, se hablaba de una “ruptura” en los suministros y una escasez sin precedentes.

Francia puede ser lo que Charles de Gaulle describió como un país ingobernable con 246 tipos de queso, pero solo uno de ellos puede afirmar haber conquistado el corazón de los fanáticos del fitness y los influencers de las redes sociales.

En solo unas semanas, la palabra se ha difundido sobre la cancoillotte, pronunciada como con-qwy-yotte, entre aquellos que quieren disfrutar de su queso sin derretir los músculos tonificados o disparar el colesterol.

A diferencia de la mayoría de los quesos, la cancoillotte es baja en grasa, alta en proteínas, económica y hasta hace poco algo de un producto de nicho fuera de la Franche-Comté, la región que flanquea la frontera de Francia con Suiza.

Ahora, los productores locales esperan capitalizar su repentino éxito.

Julie Morin, directora de la fromagerie Poitrey la Belle Étoile cerca de Besançon y presidenta de la Asociación para la Promoción de la Cancoillotte, dijo que la demanda repentina había tomado por sorpresa a ella y a los 22 productores de cancoillotte de la región.

“Ha habido una progresión lenta en las ventas de cancoillotte durante los últimos siete años, pero los influencers han generado un gran auge, que no esperábamos”, dijo Morin durante un recorrido por la fromagerie establecida hace casi 150 años.

“Con todo el nuevo entusiasmo por el queso y los días festivos de mayo, no pudimos producir tanto como de costumbre, así que tuvimos un pequeño déficit, pero lo estamos compensando”.

“Hasta ahora, ha sido un producto difícil de publicitar. Así que estamos sorprendidos y felices de que se haya convertido en una especie de locura y esperamos que dure”.

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