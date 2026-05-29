Aviso del día del partido Argentina vs Islandia – City of Auburn News

AUBURN, Alabama.- El fútbol internacional llegará a Auburn el 9 de junio cuando Argentina e Islandia se enfrenten en un partido amistoso en el estadio Jordan-Hare. Se anima a los aficionados que asistan al evento a revisar información importante del día del partido, incluida la información sobre el estacionamiento en el centro, los detalles del distrito de entretenimiento y los patrones de tráfico posteriores al partido, antes del inicio.

Estacionamiento disponible el día del partido en Wright Street Parking Deck



La ciudad de Auburn ofrecerá estacionamiento el día del juego en Wright Street Parking Deck (140 Wright St.) por una tarifa fija de $40 el 9 de junio para el partido de fútbol Argentina vs Islandia. No hay estacionamiento disponible para reservar o comprar con anticipación en el centro de Auburn. Todos los lugares están disponibles para estacionamiento público solo por orden de llegada.

Aquellos que estacionen en Wright Street Parking Deck pueden pagar el estacionamiento en los quioscos sin cita previa dentro de la plataforma, en línea a través de la aplicación ParkMobile o en la puerta de salida del garaje.

El resto de días, las tarifas de estacionamiento en Wright Street Parking Deck seguirán siendo de $1 por hora hasta un máximo de $15 por un período de 24 horas. Encuentre más información sobre el estacionamiento en el centro en auburnalabama.org/downtown-parking.

Distrito de entretenimiento del centro



El centro de Auburn tendrá un distrito de entretenimiento vigente el 9 de junio de 3 a 8 p. m. Dentro del distrito de entretenimiento, las personas mayores de 21 años pueden llevar bebidas alcohólicas compradas en establecimientos participantes del centro dentro de los límites aprobados del distrito de entretenimiento.

El distrito incluye el área al sur de East Glenn Avenue, al oeste de North Gay Street, al norte de East Thach Avenue y West Magnolia Avenue, y al este de Wright Street.

Los clientes no pueden ingresar al distrito con alcohol adquirido fuera del distrito y no pueden salir de instalaciones autorizadas con envases de vidrio. Todas las bebidas vendidas para consumo fuera de las instalaciones autorizadas deben estar en recipientes de aluminio o resistentes a roturas, como vasos de plástico.

Patrón de tráfico posterior al juego



Tenga en cuenta que los patrones de tráfico cambiarán después del juego. Planifique su ruta con anticipación con mapas de patrones de tráfico del Departamento de Policía de Auburn.

Calle Donahue Norte Todos los carriles al norte del Jordan Hare Stadium viajan en un solo sentido en dirección norte entre Heisman Drive y Bragg Avenue/MLK Drive. South Donahue Drive estará cerrado al público desde War Eagle Way hasta West Samford Avenue



Avenida Magnolia Gire a la derecha únicamente desde Village View Lane hacia Magnolia Avenue Gire a la izquierda únicamente en North Donahue Drive desde Magnolia Avenue en dirección este



Camino de alambre Gire a la izquierda solo desde War Eagle Way hacia Wire Road Gire a la derecha solo en West Thach Ave desde Wire Road



Unidad Heisman Gire a la izquierda solo en Wire Road



Avenida West Thach Gire a la izquierda únicamente en Hemlock Drive desde Thach Avenue en dirección oeste



Donahue Drive – Intersección de Magnolia Avenue



Calle Donahue Norte Todos los carriles viajan en un solo sentido en dirección norte en la intersección de Magnolia Avenue. Continúe recto o gire a la derecha solo en Magnolia Avenue.



Avenida Magnolia Patrón de tráfico normal al este de la intersección de Donahue Drive El carril en dirección este termina justo al oeste de la intersección de Donahue Drive; gire a la izquierda solo en North Donahue Drive



Donahue Drive – Intersección de Glenn Avenue



Calle Donahue Norte Todos los carriles son de sentido único en dirección norte; el tráfico puede girar a la izquierda, seguir recto o girar a la derecha en la intersección de Glenn Avenue.

Avenida Glenn Tráfico en dirección este: gire a la izquierda solo en North Donahue Drive Tráfico en dirección oeste: siga recto o gire a la derecha únicamente en North Donahue Drive



Donahue Drive – MLK Drive – Intersección de Bragg Avenue



Calle Donahue Norte Gire a la derecha en Bragg Avenue, gire a la izquierda en MLK Drive o siga recto por Donahue Drive. El tráfico regresa al patrón de tráfico de doble sentido al norte de la intersección MLK/Bragg

Avenida Bragg El tráfico puede continuar recto hacia MLK Drive o girar a la derecha únicamente hacia North Donahue Drive; no se permiten giros a la izquierda

Unidad MLK El tráfico en dirección este solo puede girar a la izquierda en North Donahue Drive.



Samford Avenue – College Street – Intersecciones de Dean Road

