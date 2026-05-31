Matt Brown, estrella de Alaskan Bush People, muere a los 42 años

Matt Brown, estrella de la serie de docudrama de Discovery “Alaskan Bush People”, ha fallecido. Tenía 43 años.

La muerte de Matt Brown fue anunciada por su hermano, Bear, en un video de TikTok publicado el sábado por la noche. Bear dijo que el cuerpo de su hermano fue encontrado en un río cercano y que la causa de la muerte parecía ser un suicidio.

“Esta es una actualización sobre Matt”, dijo. “Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas, y fue identificado positivamente como Matt. Noah [Brown] estaba con él y lo ayudó a sacarlo del agua, y Noah lo identificó.”

Bear agregó, “Nunca hubiera sospechado que se haría daño a sí mismo, sinceramente. Luchó durante mucho tiempo, como mencioné. Estaba tan preocupado de que terminara sobredosificado u algo así, no pensé que se haría daño. Parece que la lesión es autoinfligida. Obviamente, el forense todavía tiene que examinarlo y todo eso, pero pensé que ustedes deberían saber que es él.”

Matt Brown y su familia fueron protagonistas de las primeras ocho temporadas de “Alaskan Bush People”, que los seguía a él, a sus padres y a sus seis hermanos mientras vivían sin conexión en Alaska. Brown protagonizó 79 episodios de 2014 a 2019.

En su publicación del sábado, Bear instó a los espectadores a “por favor ser respetuosos con mi familia y con mi madre. Y por favor, vigilen los comentarios que dejan, chicos. A veces, las palabras pueden doler más que los golpes.” También señaló que “muchas personas han dejado comentarios negativos” en la actividad anterior de redes sociales de Matt Brown.