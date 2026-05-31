Jay-Z fue el cabeza de cartel del Roots Picnic el sábado en Filadelfia, y sorprendió a los fans con un freestyle provocativo desde el principio. Durante su primer show principal en más de cinco años, interpretó 32 canciones en 90 minutos y además de entregar sus grandes éxitos, también lanzó disses a los haters que incluyen a Drake, Kanye West y Nicki Minaj.

Apenas minutos después de empezar su actuación, lanzó su primer ataque aparente: Tras “Hovi Baby” de 2002, soltó un freestyle de cuatro minutos. Actuando a capella, aparentemente atacó a Drake, refiriéndose a su canción “Iceman” Janice STFU, donde Drake rapea “The jig is up.” El sábado, Jay-Z respondió: “The jig is up/We got up 10/wrong chart champ/You gotta look up again/N-s look up to Hov/I never looked up to them.” Tenía más para Drake: “Them crackers got your publishing gangsta, go talk tough to them, don’t talk success to me,” dijo. “You n-s is workers, in perpetuity is how your contract is worded/Don’t make me go further, man.”

En cuanto a West, ahora conocido como Ye, las letras de Jay-Z parecían centrarse en los comentarios despectivos previos de Ye sobre los hijos de Jay-Z y Beyoncé. “¿Has oído hablar de prodigios? Mis hijos son algunos de ellos,” rapeó Jay-Z, “¿No tenéis vergüenza? ¿Intentáis meteros bajo la piel? Realmente me meteré bajo la piel.” A pesar de las letras de Jay-Z dirigidas a Ye, aún interpretó canciones de su álbum colaborativo, “Watch the Throne”, como “No Church in the Wild”, “Gotta Have It” y “N-s in Paris”, según Setlist.fm.

Cuando parecía que lanzaba una indirecta a Minaj, Jay-Z rapeó, “Esa mujer otra vez en eso/Parece que está enamorada de ellos/Su Ken ni siquiera puede recoger a su hijo, basta de ellos.”

El freestyle llega después de que Jay-Z opinara recientemente sobre la disputa entre Kendrick Lamar y Drake en una entrevista con GQ, argumentando que “esto nos está haciendo retroceder un par de pasos.” Añadió: “Hemos crecido tanto que -supongo que voy a decirlo- no sé si la batalla necesita seguir siendo parte de la cultura.” A pesar de decir eso, también admitió que su postura sobre las batallas de rap puede ser hipócrita, dada su propia historia con guerras de rimas. Y su freestyle de anoche sirve como ejemplo de ello.

Su actuación en el Roots Picnic, donde fue respaldado por The Roots, contó con una variedad de invitados, incluyendo a Meek Mill, Jazmine Sullivan, Bilal y una State Property reunida.

La aparición de Jay-Z en el Roots Picnic sirvió como preludio a sus shows de aniversario de “Reasonable Doubt” y “The Blueprint” programados en el Yankee Stadium de Nueva York el 10 y 11 de julio.