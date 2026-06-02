Messi llega al campamento de Argentina y su conjunto ya deja una imagen histórica

Lionel Messi ya está con la selección argentina en Kansas Citydonde la plantilla ha iniciado su concentración de cara al Copa del Mundo 2026. Su llegada, registrada la noche del domingo 31 de mayo, marcó el inicio formal de los preparativos para un torneo que se prevé sea el último. copa del mundo de su carrera.

El delantero aterrizó al lado Rodrigo De Paulsumándose a los movimientos finales de la plantilla antes de que comiencen los entrenamientos bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Una mirada que parece pertenecer a la historia.

Messi apareció con un conjunto beige combinado con una camiseta negra de cuello redondo.un estilo plenamente casual que acompañó su llegada sin ningún añadido de puesta en escena ni espectáculo.

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La imagen rápidamente se volvió viral no sólo por su sencillez, sino por el contexto que la rodea: el inicio de una Previo al Mundial en el que el capitán argentino se acerca al torneo a sus 38 añoscumpliendo 39 años durante la propia competición, en un escenario en el que alcanzar la Copa del Mundo 2030 en el nivel más alto de rendimiento de élite ya parece cada vez más improbable.

La primera sesión de entrenamiento en grupo completo tuvo lugar el 1 de junio de iniciando oficialmente la fase de preparación estructurada.

Con esta edición, Messi alcanzará un hito histórico: jugar un sexto Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026)un récord sin precedentes en el fútbol internacional y compartido sólo con cristian ronaldo dentro de esta generación.

El contexto más amplio en torno a su carrera también refleja un cierre gradual de capítulos. Ya disputó el que se espera sea su último partido oficial el Argentino suelo durante las eliminatorias sudamericanas en Estadio más monumentaldonde se despidió de la afición local en una acción competitiva.

Por ahora, todo se desarrolla en el presente: campamento, entrenamiento, preparación. Pero la imagen de Messi llega a Kansas City con una mirada discreta ya está entrando a formar parte de una secuencia de momentos que finalmente serán leídos en clave histórica.