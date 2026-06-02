Jon Stewart critica el concierto de Libertad 250 de Donald Trump: ¿Alguien sigue actuando?

En el episodio del lunes por la noche de “The Daily Show”, Jon Stewart se burló de la serie de conciertos Freedom 250 del presidente Donald Trump después de que más de la mitad de los actos se retiraran.

“¡Hombre, necesito buenas noticias. Necesito algo de alivio. Y te diré por qué”, dijo Stewart al principio de su monólogo. “Porque, como muchos de ustedes saben, ese gran concierto Freedom 250 al que estaba esperando se ha encontrado con algunos problemas”.

Stewart luego mostró un clip de NBC News, que informó que cinco de los nueve artistas musicales programados para actuar en Freedom 250 se retiraron, citando “preocupaciones políticas”. Los que abandonaron el evento incluyen a Martina McBride, Young MC, The Commodores, Morris Day y Bret Michaels.

La masiva salida de actos llevó a Stewart a preguntar, “¿alguien todavía está actuando?” La respuesta vino en forma de un entusiasta TikTok del rapero Vanilla Ice, quien exclamó en su publicación, “¡América cumple 250 años! Estoy súper honrado de hacer este concierto con todos. ¡Vamos a traer de vuelta los años 90!”.

“¡Ahí lo tienes!”, exclamó Stewart. “¿Ves? Todos se retiraron, pero no Vanilla Ice. Vanilla Ice no se retiró. Vio un problema y, ¡ey, lo resolvió!”.

Después de que Freedom 250 comenzara a desmoronarse, Trump recurrió a Truth Social para declarar que quería “cancelarlo”, aunque no estaba claro si se refería a toda la serie de conciertos o simplemente a los shows con los artistas que se retiraron. También aprovechó la oportunidad para criticar a los “jueces corruptos” que han fallado en su búsqueda de control del Kennedy Center.

“¡Cáncelenlo!”, escribió Trump el sábado por la noche. “Así como cancelé mi participación en el fallido e inseguro Kennedy Center, porque un juez federal altamente conflictivo y corrupto dijo que no se me debería permitir gastar mi tiempo y dinero para HACER GRANDE EL CENTRO nuevamente, de hecho, mucho más grande de lo que era antes! Hubiera sido agradable ver a unión Republicano/Demócrata darle vida nuevamente. El Kennedy Center está roto, inseguro y en bancarrota, ¡y lo ha estado durante muchos años!”.

Mira todo el monólogo a continuación.