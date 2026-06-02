Inter continúa la búsqueda de Curtis Jones

Inter de Milán ha renovado su interés en Curtis Jones del Liverpool mientras trabajan en fortalecer su sección de mediocampo para la temporada 2026-27, según Fabrizio Romano. El jugador de 25 años está abierto a la movida y los dos clubes están en contacto, pero sigue existiendo una brecha significativa en la valoración, ya que el Liverpool considera insuficientes los €20 millones propuestos por el Inter para concretar el trato.

Aunque ascendió a través de la academia del Liverpool como extremo, Jones fue trasladado al mediocampo por Jurgen Klopp al unirse al primer equipo, y su versatilidad a lo largo del centro del campo ha sido invaluable para los Reds, a pesar de que nunca se ha establecido como titular regular. En la temporada 2025-26, bajo Arne Slot, fue frecuentemente utilizado en el papel de lateral derecho debido a las lesiones sufridas por Conor Bradley y Jeremie Frimpong.

En todas las competiciones, Jones ha acumulado un total de 228 apariciones para el Liverpool, anotando 22 goles y contribuyendo con 25 asistencias.

[tweet de Fabrizio Romano que confirma el interés del Inter en Curtis Jones]