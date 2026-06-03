Clasificado: ¡Los últimos 48 equipos del Mundial están listos!

Finalmente, hemos llegado. La Copa del Mundo comienza en poco más de una semana y cada equipo ha finalizado su plantilla de 26 jugadores. Ahora que el plazo para que los equipos presenten sus listas ha pasado y tenemos las alineaciones finales, volvamos a clasificar a los equipos de la Copa del Mundo según una fórmula que combina rendimiento y talento:

– Para el rendimiento, utilizamos las clasificaciones Elo del fútbol mundial, un sistema de calificación basado en resultados que tiene en cuenta la importancia del partido, el marcador final y la calidad del oponente. – Para el talento, hemos utilizado los valores de mercado estimados de cada equipo, a través del sitio web Transfermarkt. Cada métrica se pondera por igual, y luego la combinación de los dos factores produce la clasificación de cada equipo.

Entonces, una última vez, antes de que comience el torneo, clasifiquemos los 48 equipos que participan en la Copa del Mundo 2026.

[Datos de contexto: Clasificación final antes del inicio del torneo]

[Datos de comprobación: Se proporciona una lista de temas relacionados con la Copa del Mundo y los equipos participantes]