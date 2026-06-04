Trump dice que nominará a Todd Blanche como fiscal general

El presidente Donald Trump, durante una cena el miércoles por la noche, anunció su intención de nominar al fiscal general interino Todd Blanche de forma permanente.

En un video compartido en redes sociales por el Jefe de Gabinete Adjunto de la Casa Blanca, Dan Scavino, se ve a Trump en el Jardín de las Rosas diciendo que instruirá a su equipo para comenzar el proceso de nominar formalmente a Blanche para el cargo el jueves.

Anteriormente, el anuncio de Trump fue confirmado a ABC News por dos fuentes en la cena.

Blanche, quien una vez fue abogado personal de Trump, se desempeñó como subsecretario del fiscal general del Departamento de Justicia hasta que el presidente lo eligió para fungir como fiscal general interino tras la destitución de Pam Bondi.

Trump insinuó el movimiento en una entrevista pregrabada para el programa “Pod Force One” el miércoles, diciendo que cree que Blanche será nominado para el cargo de fiscal general.

“Quería ver cómo era recibido, ya saben, lo pusimos como interino, y ha hecho un trabajo muy bueno, pero lo conozco desde hace mucho tiempo”, dijo Trump.

En las últimas semanas, Blanche ha estado en el centro de la controversia en torno al llamado “Fondo Anti-Arma” de $1.8 mil millones del Departamento de Justicia, supuestamente establecido para beneficiar a los aliados del presidente.

El martes, Blanche le dijo al Congreso que el departamento “no avanzará con el fondo”.

La medida se produjo después de una fuerte presión de los líderes republicanos del Congreso y representó una derrota significativa para Blanche, quien pasó las últimas dos semanas defendiendo el fondo de $1.776 mil millones y negándose a descartar la posibilidad de que se pagaran acuerdos a los acusados que participaron en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, incluidos aquellos que habían sido condenados por agredir a las fuerzas del orden.

Pero el miércoles, el propio presidente admitió que no sabía cuál sería el futuro del fondo después de que un juez federal lo bloqueara temporalmente.

“Tendría que preguntar a los abogados. No lo sé”, dijo Trump al ser presionado sobre si el plan estaba realmente muerto.

“El fondo de arma, en cuanto a mí respecta, fue algo hermoso”, añadió.

Antes de que Blanche le dijera a los legisladores que la administración estaba eliminando el fondo, varios senadores republicanos se opusieron al plan, diciéndole que no podrían aprobar la agenda legislativa de Trump hasta que se resolviera el problema e incluso expresaron preocupaciones sobre perder en las próximas elecciones de mitad de período como consecuencia del controvertido fondo de acuerdo.

Como fiscal general interino, Blanche también obtuvo la acusación del ex director del FBI James Comey por su publicación de conchas marinas que el Departamento de Justicia afirma que constituyó una amenaza contra el presidente.

Blanche ha restado importancia a la sugerencia de que usaría el Departamento de Justicia para apuntar más agresivamente a supuestos enemigos del presidente.