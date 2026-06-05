Gran Premio de Mónaco 2026: Aquí es donde ver F1 en línea gratis

Después de un emocionante comienzo de la temporada de F1 en Canadá, Andrea Kimi Antonelli del Equipo Mercedes ganó otra carrera (la cuarta de la temporada) obteniendo 131 puntos después de 70 vueltas. Lewis Hamilton de Ferrari quedó en segundo lugar y Max Verstappen de Red Bull Racing completando el podio. Sin embargo, la temporada tiene seis rondas, ya que la F1 viaja de Montreal a Mónaco.

El Gran Premio de F1 de Mónaco se lleva a cabo en el Circuito de Mónaco en Monte Carlo y La Condamine en Mónaco. El día de la carrera es el domingo 7 de junio a las 9 a.m. ET/6 a.m. PT. Consulta el calendario completo de la temporada 2026 de F1 aquí.

Es discutible, pero de las 22 carreras de la temporada de F1 de 2026, Mónaco es la más lujosa y llena de celebridades. De hecho, la pista está junto a un puerto lleno de yates de súper ricos y élites. A lo largo de los años, el evento de alto glamour ha contado con la presencia de la Princesa Charlene y el Príncipe Alberto II de Mónaco, Dua Lipa, Naomi Campbell, Patrick Dempsey, Kylian Mbappé del Real Madrid y otros. Sintoniza F1 Mónaco para ver a las estrellas en el Club Paddock de la Fórmula 1 este año.

¿Quieres ver F1 en línea? La mejor manera para que los fanáticos sintonicen cada carrera de la temporada 2026 (incluyendo el Gran Premio de Miami, Gran Premio de las Américas, Gran Premio de Las Vegas y otros) es con Apple TV. Los suscriptores pueden disfrutar de toda la acción en la cancha sin costo adicional, solo el precio de la suscripción al servicio de streaming.

Para ver gratis, puedes registrarte para una prueba gratuita de 7 días para ver originales populares de Apple TV, incluyendo “F1: The Movie,” “Pluribus,” “Severance,” “For All Mankind,” “Eternity,” “Ted Lasso,” “Long Way Home,” “Killers of the Flower Moon,” “Your Friends and Neighbors,” “Hijack,” “The Morning Show,” “Presumed Innocent,” “Masters of the Air” y otros. Después, puedes cancelar, o seguir viendo por $12.99 al mes o $99 al año.

Mientras tanto, Apple TV ofrece todas las carreras de F1, así como cobertura de calentamientos, prácticas y clasificaciones, análisis post-carrera, momentos destacados de la carrera, perfiles de pilotos, entrevistas, información de equipos, repeticiones de partidos y otros extras, incluyendo “Drive to Survive” (solo en mercados televisivos de EE. UU.), sin bloqueos. Todas las transmisiones en vivo de los grandes premios se presentan en 4K Dolby Vision con sonido envolvente 5.1 y la experiencia Multiview de Apple con hasta cuatro feeds en vivo a la vez durante las carreras.

Obtén más información y regístrate para ver la temporada de F1 de 2026 en Apple TV a continuación:

Viernes 5 de junio – Sesión de Práctica 1 a las 7:30 p.m. ET/4:30 a.m. PT – Sesión de Práctica 2 a las 11 p.m. ET/8 a.m. PT

Sábado 6 de junio – Sesión de Práctica 3 a las 6:30 a.m. ET/3:30 a.m. PT – Clasificación a las 10 a.m. ET/7 a.m. PT

Domingo 7 de junio – Día de la Carrera a las 9 a.m. ET/6 a.m. PT