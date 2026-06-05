Lo último: el Senado aprueba un proyecto de ley de inmigración de 70 mil millones de dólares

El Senado aprobó una legislación para financiar las agencias de control de inmigración del presidente Donald Trump la madrugada del viernes, después de semanas de retrasos y una feroz reacción a un fondo de resolución no relacionado de 1.776 millones de dólares que amenazaba con descarrilar el proyecto de ley.

Además, Trump dijo el jueves que el regulador federal de financiación de la vivienda, Bill Pulte, su elección para director interino de inteligencia nacional, no sería su elección “permanente” para el puesto de seguridad crítico tras la oposición bipartidista en el Capitolio en los últimos días por la falta de experiencia de Pulte en seguridad nacional.

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Los empleadores agregaron 172.000 puestos de trabajo el mes pasado mientras el mercado laboral estadounidense muestra resiliencia a pesar de la guerra de Irán

El Departamento de Trabajo informó el viernes que el crecimiento del empleo disminuyó ligeramente el mes pasado desde una cifra revisada de 179.000 en abril. La tasa de desempleo se mantuvo en un mínimo del 4,3%

El mercado laboral se ha estado recuperando este año de un miserable 2025, haciendo caso omiso hasta ahora de los mayores precios de la energía y la mayor incertidumbre económica desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.

La contratación se ha recuperado este año de un miserable 2025, mostrando una fortaleza inesperada frente a la incertidumbre económica y los dolorosamente altos precios de la energía causados ​​por la guerra de Irán.

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Trump ocupa un lugar preponderante en las próximas elecciones primarias en Washington, DC

La última vez que los residentes de Washington, DC eligieron un nuevo delegado al Congreso y un nuevo alcalde en la misma elección, la gasolina costaba 1,33 dólares el galón y George HW Bush era presidente.

Este otoño lo volverán a hacer, en circunstancias completamente diferentes.

Mientras la ciudad se acerca a las primarias cruciales de este mes para elegir candidatos para esos roles, la influencia del presidente Trump en la capital del país se perfila como un tema importante de campaña. La nueva lista de candidatos está sopesando cuál es la mejor manera de abordar la administración republicana de Trump y el control del Congreso sobre los asuntos de la ciudad fuertemente demócrata.

“Va a ser un gran cambio en la política de la ciudad, sin importar cómo resulten las elecciones”, dijo Amanda Huron, profesora de la Universidad del Distrito de Columbia que imparte cursos sobre historia y política de DC. Pero la falta de autonomía total de Washington trae consigo “todo tipo de peculiaridades en torno a la gobernanza de la ciudad”.

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Trump dice que asistirá al partido de las Finales de la NBA en Nueva York para apoyar a los Knicks de su ciudad natal

Trump, fanático de los New York Knicks desde hace mucho tiempo, dijo que planea asistir a un juego de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden la próxima semana por invitación del dueño del equipo.

Trump se describió a sí mismo como un “gran fanático” del equipo y del propietario James Dolan y dijo el jueves que estará en la arena durante al menos un juego la próxima semana. La NBA cree que lo convertiría en el primer presidente en funciones en asistir a un partido de las Finales de la NBA.

“La respuesta es sí: él me invitó, yo voy”, dijo Trump sobre la invitación de Dolan. En declaraciones a los periodistas en la Oficina Oval, Trump dijo que estaba considerando el Juego 3 el lunes, pero no descartó el Juego 4 el miércoles. “Tal vez haga ambas cosas”.

Trump, que simultáneamente enfrenta una guerra en Irán, conflictos en el Congreso y elecciones de mitad de período inminentes, dijo que se aseguró de ver parte del Juego 1 el miércoles cuando los Knicks vencieron a los San Antonio Spurs y tomaron una ventaja de 1-0 en la serie.

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El agua comienza a rellenar la piscina reflectante después de la renovación de Trump para volver a pintarla con el color azul de la bandera estadounidense.

El jueves comenzó a llenarse de agua la recientemente renovada piscina reflectante del Monumento a Lincoln, anunció Trump desde la Oficina Oval.

Trump mostró un video durante un evento no relacionado con agua burbujeando en el lavabo recién pintado al pie del Monumento a Lincoln.

“Es agua limpia y hermosa”, dijo el presidente.

Un video en vivo mostró agua acumulándose en el centro de la cuenca, con trabajadores y camiones todavía dentro de la piscina.

Trump señaló que el trabajo para pintar la cuenca poco profunda de un tono profundo, que él llama “azul de bandera estadounidense”, se completó el miércoles. La administración dijo en un expediente judicial que estaba previsto que se llenara de agua a más tardar el domingo.

Trump también anunció un plan para construir un “paseo” que permitiría a los peatones caminar desde la parte trasera del Lincoln Memorial hasta el río Potomac.

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Trump dice que Pulte no será su candidato a director de inteligencia nacional

Trump dijo el jueves que el regulador federal de financiación de la vivienda, Bill Pulte, su elección para director interino de inteligencia nacional, no sería su elección “permanente” para el puesto crítico de seguridad.

La revelación del presidente republicano de que descartaba instalar a Pulte en el puesto a tiempo completo se produjo después de la oposición bipartidista en el Capitolio en los últimos días por la falta de experiencia de Pulte en seguridad nacional. El puesto requiere la confirmación del Senado, algo que los legisladores indicaron que era poco probable si Pulte fuera el candidato.

“No va a ser permanente porque, ya sabes, no creo que quiera serlo”, dijo Trump mientras respondía preguntas en la Oficina Oval después de un evento sobre el carbón. Llamó a Pulte un “tipo muy inteligente” y dijo que podría mirar elecciones pasadas que Trump afirma, sin evidencia creíble, que fueron “amañadas” en su contra.

El Senado aprueba un proyecto de ley de inmigración de 70 mil millones de dólares después de rechazar los esfuerzos para prohibir permanentemente el fondo de liquidación de Trump

El Senado aprobó una legislación para financiar las agencias de control de inmigración de Trump la madrugada del viernes, después de semanas de retrasos y una feroz reacción a un fondo de acuerdo no relacionado de 1.776 millones de dólares que amenazaba con descarrilar el proyecto de ley.

Los senadores votaron 52-47 para aprobar la legislación de 70 mil millones de dólares para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años, hasta el final del mandato de Trump, después de que los demócratas bloquearon el dinero durante meses. El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara, que se espera que lo examine la próxima semana.

La votación final se produjo poco antes de las 5 am, después de que los republicanos derrotaran por estrecho margen múltiples intentos de miembros de ambos partidos de agregar texto al proyecto de ley que prohibiría permanentemente el fondo de liquidación de Trump para los aliados que creen que han sido perseguidos políticamente.

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