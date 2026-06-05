Senador de Florida insta al estadio a cancelar conciertos de Kanye West por ataques antisemitas consistentes

El senador de Florida Rick Scott insta a la Autoridad de Deportes de Tampa a cancelar los próximos conciertos principales de Kanye West en el Estadio Raymond James. En una carta al operador del lugar, publicada íntegramente en su sitio web oficial, Scott argumentó que sería un “golpe en la cara” permitir que las actuaciones del músico sean financiadas por los contribuyentes, dada la historia de “ataques antisemitas constantes” de West.

“Es preocupante que un estadio respaldado con dinero de los contribuyentes subsidiaría abiertamente un evento liderado por un artista conocido por impulsar esta retórica peligrosa y odiosa, especialmente cuando Florida tiene una de las mayores poblaciones judías en nuestro país”, escribió Scott en la carta.

El senador señala específicamente instancias en las que West “alabó abiertamente a los nazis, se nombró a sí mismo uno y difamó a los judíos en todo el mundo”, así como un anuncio del Super Bowl de 2025 que dirigía a los espectadores a un sitio web que vendía una camiseta blanca con una esvástica negra. “Los comentarios de West son viles y un golpe en la cara a la comunidad judía de nuestro estado”, dijo Scott.

Scott también citó la reciente reacción negativa al regreso de West al escenario como razón por la cual el Estadio Raymond James no debería acogerlo para sus actuaciones el 26 y 29 de junio. “West ha sido condenado por figuras políticas de todos los ámbitos políticos. Sus arrebatos y odio han contribuido a normalizar el antisemitismo”, dijo Scott. “Recientemente se le prohibió actuar en el Reino Unido debido a comentarios ofensivos antisemitas”.

En enero, West publicó un anuncio de página completa en The Wall Street Journal disculpándose por años de comentarios antisemitas y otros controvertidos. El rapero vinculó sus arrebatos a una larga historia de luchas de salud mental que lo dejaron en un “estado fracturado”, durante el cual “me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella”, dijo. “Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la responsabilidad, el tratamiento y el cambio significativo. No excusa lo que hice, sin embargo. No soy nazi ni antisemita. Amo a las personas judías”.

La disculpa no ha permitido a West avanzar con un historial limpio. “Estoy seguro de que la Autoridad de Deportes de Tampa seguirá fomentando una comunidad segura e inclusiva, especialmente para los judíos de Florida”, escribió Scott. “No se deben usar dólares de los contribuyentes para darle un escenario a un antisemita vocal en Florida, y estoy seguro de que tomarán las medidas apropiadas para asegurarse de que eso no suceda”.

Sin embargo, el espectáculo aún podría continuar. Según WFLA, la Autoridad de Deportes de Tampa emitió la siguiente declaración en respuesta a las súplicas de Scott: “Reconocemos las preocupaciones y puntos de vista expresados sobre los próximos eventos en el Estadio Raymond James. Como una agencia pública, seguimos los principios de la libertad de expresión en el funcionamiento de nuestro lugar, aunque no apoyamos comentarios o acciones de ningún artista que sean ofensivos y divisivos”.