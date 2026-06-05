Bill reemplaza ‘madre’ y ‘padre’ con términos neutrales en cuanto al género en Nueva York y se dirige al escritorio de Hochul

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Los demócratas de Nueva York aprobaron recientemente un proyecto de ley que eliminaría las palabras “madre” y “padre” de partes de la ley estatal, enviando la legislación al escritorio de la gobernadora Kathy Hochul para su aprobación final.

Según el nuevo proyecto de ley, que apunta a la custodia de los hijos y las leyes parentales estatales, “madre” se convierte en “padre gestante”, “padre” se convierte en “padre no gestante” y “paternidad” se convierte en “paternidad”.

Fue aprobada en el Senado estatal esta semana después de avanzar en la Asamblea en marzo.

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Los demócratas que redactaron la legislación afirmaron que el cambio de redacción promovería la “inclusión”, mientras que los críticos afirman que el cambio es innecesario, ya que la sesión legislativa del año terminó el jueves, informó FOX 5 New York.

Hochul dijo durante una conferencia de prensa que no está familiarizada con la propuesta, pero prometió revisarla.

“Tengo hasta fin de año para revisarlos y tomar una decisión, así que no comentaré sobre la legislación pendiente”, dijo Hochul.

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El candidato republicano a gobernador Bruce Blakeman compartió varias publicaciones en respuesta al proyecto de ley en las redes sociales el viernes.

“En la Nueva York de Kathy Hochul, ‘mamá’ ahora se define como ‘padre gestante'”, escribió Blakeman. “¡No cuando sea gobernador! Defenderé a las mamás y los papás contra esta locura”.

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“Este proyecto de ley es una continuación de la guerra de Hochul contra las familias, y no dejaré de luchar hasta que recuperemos Nueva York”, añadió.

La representante Claudia Tenney, RN.Y., reaccionó al proyecto de ley el jueves X, diciendo: “El partido que no puede definir a una mujer ahora está reescribiendo la ley de Nueva York para borrar a las madres y a los padres. Sólo en Albany podrían ‘mamá’ y ‘papá’ volverse demasiado controvertidos”.