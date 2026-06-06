Los eventos destacados de la SEMANA DE LOS PREMIOS DE LA MÚSICA JAPÓN

Con los prestigios internacionales de MUSIC AWARDS JAPAN (MAJ) acercándose rápidamente, los medios locales han estado publicando historias sobre los premios casi a diario. Los artistas para la Gran Ceremonia, donde se revelan las principales categorías, fueron anunciados recientemente: Sam Smith regresa a Japón por primera vez en años para ofrecer una actuación especial como el primer invitado extranjero del programa.

El cartel también incluye a los nominados al artista del año Fujii Kaze, HANA, Sakanaction y Kenshi Yonezu. Para sumar a la noche están MISAMO, la unidad formada por los tres miembros japoneses de TWICE, junto con CHANMINA y Hitsujibungaku, mientras que Tokyo Ska Paradise Orchestra, una gran banda con una larga trayectoria en festivales tanto en casa como en el extranjero, toma el escenario para un espectáculo único junto a LiSA, TAKUMA (10 FEET) y AiNA THE END.

En la antesala de la Gran Ceremonia el 13 de junio, una serie de eventos bajo el lema de MUSIC AWARDS JAPAN WEEK se llevará a cabo en todo Tokio. Echa un vistazo a algunas de las mejores opciones que se sumergen en la profunda historia de la música japonesa.

EL SUCESOR – TRIBUTO AL HIP HOP DE MAJ Lunes, 8 de junio @ Zepp DiverCity (TOKYO)

El Sucesor es una ceremonia que destila más de 40 años de hip hop japonés en una sola noche. Las semillas de la cultura hip hop, plantadas en Japón en la década de 1980, crecieron a través del surgimiento de la escena del rap en japonés a partir de los años 90 en una cultura expansiva que dejó su huella en Asia. Pasando ese testigo hacia adelante, este espectáculo en vivo especial enmarca esa historia no como nostalgia, sino como “la próxima sucesión”. Produciendo Kan Takagi y ZEEBRA, quienes han estado en la primera línea desde los primeros días de la escena, junto con el portaestandarte de la nueva generación YZERR. Espera la expresión completa e integrada en el núcleo del hip hop, donde la música, la danza, el arte y la cultura del DJ se mueven como uno solo.

La cartelera combina nombres fundamentales como RHYMESTER, King Giddra y NITRO MICROPHONE UNDERGROUND con artistas que impulsan la escena actual, como T-Pablow, STUTS, PUNPEE y Yelow Bucks, además de raperos de próxima generación como Watson, MaRI y 3Li en. No te pierdas esta rara oportunidad de conocer tanto la historia como el presente de una escena que aún está en gran medida fuera del radar en el extranjero.

Tributo a EIICHI OHTAKI – SÍMBOLO DE MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Miércoles, 10 de junio @ SGC Hall Ariake

Cada año, MAJ nombra un “SÍMBOLO DE MUSIC AWARDS JAPAN”. Tras el homenaje del año pasado a YELLOW MAGIC ORCHESTRA (YMO), el símbolo de 2026 es Eiichi Ohtaki. Después de cofundar la legendaria banda Happy End con Haruomi Hosono, Takashi Matsumoto y otros, Ohtaki escribió canciones que siguen siendo pilares de la historia del pop japonés, entre ellas “Kimi wa Tennenshoku”, “Yume de Aetara” y “Shiawase na Ketsumatsu”. En los últimos años, su nombre ha viajado a través de generaciones y fronteras a través de YouTube y otros servicios de streaming, lo que hace de este un tributo adecuado a un artista de especial significado en la historia musical japonesa, y una oportunidad para explorar su discografía.

El mayor atractivo es la “aparición vocal” de Ohtaki (canto de archivo). Construida en torno a grabaciones de sus años activos, la noche trae actuaciones de artistas con lazos personales con Ohtaki: Ginji Ito, Junichi Inagaki, Masamichi Sugi, Shigeru Suzuki, Tortoise Matsumoto (Ulfuls), Maki Nomiya, Fumiya Fujii, Minako Yoshida y Marina Watanabe, para una experiencia única que llega al corazón de la historia de la música japonesa.

Billboard JAPAN | Spotify presentan Women In Music – ETAPA IGUALITARIA Martes, 9 de junio @ SGC Hall Ariake

Este show conjunto de Billboard Japan y Spotify, construido en torno al tema del empoderamiento de la mujer, incluye tres horas y media de actuaciones de artistas femeninas que están causando sensación tanto en casa como en el extranjero: ATARASHII GAKKO!, cuyas actuaciones poco convencionales han ganado fervientes seguidores en el extranjero; Awich, la reina del J-hip-hop que difunde el género en el mundo; Hitsujibungaku, que canaliza la verdadera fuerza a través del rock alternativo translúcido; y LANA, quien empodera a los jóvenes oyentes con una presencia propia.

Arraigado en el trabajo de Billboard Japan y Spotify para apoyar a artistas y creadoras femeninas y ampliar sus oportunidades de ser escuchadas, el show lleva un mensaje social que va más allá de un concierto típico.

Además de esto, MAJ WEEK 2026, abarcando jazz, música de anime, enka y kayokyoku, cultura independiente y de club, es una extensión de 10 días que te permite explorar la amplitud y profundidad de la música japonesa. La ceremonia de premiación en sí llega el sábado 13 de junio en dos lugares: SGC Hall Ariake y TOYOTA ARENA TOKYO. El evento también se transmitirá en vivo en YouTube para los oyentes que no puedan estar presentes en persona.