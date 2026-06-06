Trump defiende el Monumento a Lincoln que refleja el trabajo en la piscina

El agua vuelve a fluir en la piscina reflectante del Monumento a Lincoln, y la cuenca muestra una vez más reflejos del Monumento a Washington y del Monumento a Lincoln, según imágenes publicadas por la Casa Blanca y una foto compartida por el secretario del Interior, Doug Burgum, según EE.UU. hoy. El cambio se produjo después de semanas de trabajos de renovación que dejaron la piscina vacía y, por un tiempo, no coincidió con el aspecto reflectante que a menudo se ve desde los escalones del monumento.

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El presidente Donald Trump había mostrado anteriormente representaciones del proyecto que presentaban una piscina azul brillante en lugar de la familiar superficie reflectante, lo que generó preguntas sobre el alcance del trabajo. Más tarde, Trump dijo que el proyecto no era “un trabajo de pintura” y describió el material utilizado como “altamente sofisticado” y destinado a durar 100 años, según su publicación de Truth Social informada por The Hill.

Los críticos cuestionan el proceso.

La renovación, que costó alrededor de $13,1 millones, generó el escrutinio de los defensores de la preservación, quienes dijeron que la administración pasó por alto los pasos de revisión tradicionales para cambios en un hito histórico, según informó The Hill. Según el informe, la Fundación Paisaje Cultural demandó a la administración el mes pasado, argumentando que el “cuenco acromático gris oscuro” de la piscina era parte del diseño del sitio y que la pintura azul cambió su carácter sin la autorización adecuada.

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Los documentos judiciales presentados el miércoles señalaron que se espera que la piscina se vuelva a llenar el domingo 7 de junio, según USA Today. Trump ha dicho varias veces que el proyecto estará terminado el sábado 4 de julio, cuando la nación celebre su 250 cumpleaños con eventos planeados en todo el National Mall.

La administración ha defendido el trabajo como parte de los esfuerzos para mantener y modernizar la infraestructura antigua del National Mall, mientras que Trump también ha planteado nuevos planes para un paseo que conecte el Monumento a Lincoln con el río Potomac.