Dillon Lewis: Gales vuelven al pilar de los Dragones en posición problemática

Los dos pilares que jugaron en el Six Nations para el equipo de Steve Tandy no participarán este verano. Tomas Francis, que se dirige a Sale, fue reintegrado en el equipo nacional para reforzar el scrum. El jugador de 34 años se encuentra descansando después de su esfuerzo con Provence, mientras que Archie Griffin, de Bath, está ausente tras someterse a una cirugía. Keiron Assiratti, el principal pilar del otoño pasado, se retiró del equipo después de sufrir una lesión en la pantorrilla en la derrota de Cardiff en los cuartos de final del United Rugby Championship (URC).

Lewis, junto a Sam Wainwright y Ben Warren, se unen al equipo, mientras que Chris Coleman y Rhys Henry han ayudado en los entrenamientos antes del partido contra los Baa-Baas. Los tres miembros oficiales del equipo tienen un total combinado de solo ocho titularidades profesionales en 2025-26, pero la oportunidad llama a la puerta.

“Siempre te gusta pensar que puedes aportar algo al equipo, por lo que ha sido un tiempo frustrante para mí”, dijo Lewis. “La forma en que el equipo terminó el Six Nations fue genial de ver. Se podía ver un cambio definitivo y era emocionante, algo en lo que estaba desesperado por participar”.

Tras perderse dos veces, Lewis ha trabajado por primera vez bajo Tandy y su nuevo entrenador de scrum, Paul James. “Escuchas a todos los chicos regresar a los clubes y hablar tan bien del entorno y de lo mucho que disfrutaron”, dijo Lewis. “Es duro escuchar, pero también te impulsa a intentar volver aquí, así que he disfrutado estar de vuelta con un cuerpo técnico completamente nuevo y fresco. Todo es un poco diferente: hay una nueva perspectiva sobre el juego y la cultura. Lo he disfrutado y ha sido agradable volver.”