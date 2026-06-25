Presidente del Consejo Municipal de Springfield responde a acusaciones de conflicto de intereses

SPRINGFIELD – La presidenta del Concejo Municipal Tracye Whitfield dijo que siente que una nueva acusación de violación de las reglas de conflicto de interés es infundada y basada en información inexacta, pero cooperará completamente con cualquier revisión.

Hace dos semanas, el concejo enfrentó una petición resubida de JETS Property Development LLC pidiendo que un lote vacante de 6,000 pies cuadrados propiedad de la ciudad en la esquina de las calles Wallace y Wisteria sea abandonado y que la propiedad sea dividida y entregada a los dos colindantes, uno de los cuales es el negocio.

La propuesta es la misma que desencadenó múltiples quejas éticas contra Whitfield en febrero. En ese momento, ella era socia de JETS Property y no se abstuvo de participar desde el inicio de la reunión. La ley estatal prohíbe que los funcionarios públicos o sus familiares hagan negocios con la ciudad cuando puedan beneficiarse financieramente. Se descubrieron varias instancias de eso.

Whitfield dijo que su error fue debido a su falta de experiencia en el cargo de liderazgo y lo informó poco después de que terminara la reunión.

En la última queja, Whitfield es acusada de violar las leyes éticas del estado porque aprobó la agenda del 15 de junio donde apareció el tema. Whitfield se ha retirado de tener cualquier papel en el negocio, pero su hijo, Jelani Bland, permanece como socio en la empresa.

El abogado municipal Stephen Buoniconti, al que se le pidió que revisara el problema, dictaminó que su aprobación constituye otra violación y presentó la información a la Comisión de Ética.

La Comisión de Ética ni confirma ni niega ninguna investigación. Los funcionarios no han emitido un fallo sobre la queja de febrero.

En ese momento, Whitfield comentó solo mínimamente sobre la nueva queja. Esta semana regresó de vacaciones y presentó una declaración por escrito al Concejo Municipal y a los medios de comunicación, diciendo que no está de acuerdo con las acusaciones y las conclusiones legales sobre el tema. Dijo que planea enviar una carta a la Comisión de Ética corrigiendo lo que considera inexactitudes.

“Ni yo ni el Sr. Bland participamos en ninguna conducta destinada a eludir los procedimientos de la ciudad, obtener tratamiento preferencial o violar la ley de conflictos de intereses del estado”, dijo.

Whitfield también señaló un error factual en la revisión del departamento de ley, diciendo que los correos electrónicos solicitando que se incluyera el tema en la agenda fueron enviados por un socio diferente del negocio y no por su hijo.

Buoniconti admitió que pudo haber cometido un error al atribuir el correo electrónico a Bland, pero dijo que la violación de conflicto de intereses sigue en pie debido al interés de su hijo en la empresa.

Whitfield también cuestionó si aprobar la agenda era realmente una violación.

“De acuerdo con mi papel como presidenta, aprobé la agenda revisada. Sin embargo, no revisé, respondí ni comuniqué sobre correos electrónicos del peticionario mientras estuve ausente, ni realicé ninguna revisión sustantiva de la Petición #10 (la solicitud de la calle Wallace) durante este tiempo”, dijo por escrito.

El Concejo Municipal no actuó sobre la petición siguiendo el consejo del Departamento de Ley, que dijo que la propuesta debe comenzar de nuevo porque fue rechazada por el Concejo.

Ahora debe ser revisada por la Junta de Obras Públicas y la Junta de Planificación antes de llegar al Concejo Municipal para una votación final. Fue devuelta a la oficina del Secretario Municipal y a los propietarios de la empresa.

Whitfield dijo que también siente que no se ha tomado en serio una solicitud que ha hecho para trabajar con los abogados de la ciudad antes de cada reunión para asegurar que no se cometan errores legales en el futuro.

“Solicitó por escrito que el consejero municipal del Concejo Municipal revise los elementos de la agenda conmigo antes de su aprobación durante un período de seis meses. Ese proceso de revisión no se ha seguido consistentemente”, dijo. “Si se me hubieran planteado inquietudes con respecto a (la petición de la calle Wallace) antes de la aprobación de la agenda, habría tratado el asunto en consecuencia”.

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