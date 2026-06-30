Eric Hutchinson realiza su primera gira como cabeza de cartel en Australia en 16 años.

Eric Hutchinson regresa a Australia por primera vez en 16 años, reservando tres shows teatrales en la costa este en noviembre para lo que será su primera gira como cabeza de cartel en el país.

La gira pasará por Lefty’s Music Hall en Brisbane el 19 de noviembre, Northcote Social Club en Melbourne el 20 de noviembre y The Lansdowne en Sydney el 21 de noviembre.

El cantautor estadounidense tiene una historia inusual en el mercado: se hizo conocido allí en gran parte a través de una sincronización. Su sencillo “Rock & Roll” apareció en el drama autóctono “Packed to the Rafters”, ayudando a impulsar la canción a la certificación de platino en Australia, donde alcanzó el número 1 en 2009. Hutchinson hizo su primera gira por el país en apoyo a Jason Mraz y Kelly Clarkson en 2008 y 2009, pero nunca regresó para su propia gira.

“La verdad es que no tengo idea de por qué nunca regresé a Australia, aparte de que está muy lejos de la ciudad de Nueva York, donde vivo”, dijo en un comunicado, añadiendo que finalmente encontró el momento adecuado después de años de solicitudes de los fans.

La historia en EE. UU. fue similar. “Rock & Roll” le valió a Hutchinson su primer disco de oro en los Estados Unidos, aunque nunca llegó al Hot 100. Su álbum principal, “Sounds Like This”, obtuvo tracción de manera independiente. Un respaldo de Perez Hilton lo llevó al puesto No. 5 en la tienda iTunes en septiembre de 2007, antes de debutar en el puesto No. 1 en la lista Billboard Heatseekers y obtener un lanzamiento a través de Warner Bros. Records en mayo de 2008. Desde entonces, ha lanzado una serie de álbumes y ha construido una base de seguidores impulsada por las giras mucho más allá de los años de radio.

La gira apoya el último álbum de Hutchinson, el lanzamiento de 2026 “Repeating Myself”, promocionado como un regreso al pop y soul impulsado por el piano de ese éxito inicial. Se espera que los conciertos en Australia mezclen material nuevo con éxitos de catálogo como “Rock & Roll”, “OK, It’s Alright With Me” y “A Little More.”

Marshall Hamburger, ganador de la décima temporada de “Australian Idol” en 2025, abrirá los conciertos de Hutchinson en la gira.

Gira de Eric Hutchinson por Australia

Presentado por Teamwrk Touring & MRG Live