¿Estoy perdiendo esta batalla? Sí: Martin Lewis sobre las estafas en línea que roban su identidad

Este mes, un correo electrónico de un consumidor llegó a la bandeja de entrada de Martin Lewis. Era de una mujer mayor con discapacidad que fue estafada cuando invirtió en un esquema supuestamente respaldado por Lewis, y perdió todos sus ahorros. Lewis escribió en la parte superior de su publicación en redes sociales al respecto: “¡SON UNOS BASTARDOS!”. A pesar de ser un experto en finanzas personales y veterano activista contra el fraude, dice que tuvo “lágrimas corriendo por mi rostro”. Aún suena molesto. “Sentí una mezcla de frustración, enojo y tristeza”. No solo por la situación de la mujer, sino por el “constante y continuo torrente de porquería de los estafadores”.

Lewis nunca hace publicidad de nada. Para enfatizar el punto, su foto de perfil en redes sociales tiene las palabras “No hago anuncios” tatuadas en su frente. A pesar de esto, la gente sigue siendo víctima de videos deepfake y fraudes que parecen mostrarlo ofreciendo inversiones. El daño es lo suficientemente grave como para que MoneySavingExpert (MSE), la compañía que Lewis fundó en 2003 y vendió en 2012 por hasta £87 millones -ahora es su presidente ejecutivo- tenga a alguien a tiempo completo manejando estos casos.

En términos de defensa del consumidor, Lewis es una especie de asesor ciudadano individual para el bienestar financiero. Ha construido una carrera basada en la confianza -en la tabla de valores nacionales, está junto a David Attenborough. Por más de 20 años, ha empoderado a individuos para enfrentarse a las grandes empresas, acumulando victorias contra cargos bancarios injustos, seguros de protección de pagos vendidos de manera fraudulenta y cobro “agresivo” de impuestos municipales, por nombrar algunos. Ver su reputación convertida en una herramienta para el daño es “como una bofetada en la cara”, dice.

Por mucho que haya luchado contra este tipo de fraude durante casi una década -resolvió un caso de difamación con Facebook en 2018- poco ha cambiado. La campaña de Lewis para que la publicidad fraudulenta esté incluida en la Ley de Seguridad en Línea de 2023 fue exitosa, lo que hace que las empresas tecnológicas sean responsables de los anuncios que aparecen en sus plataformas. Sin embargo, él declara: “Absolutamente nada se ha hecho. Dijeron, lamentablemente, que por otras prioridades la consulta tomaría tiempo, pero empezarían a principios de 2025. Eso se convirtió en mediados de 2025. Eso se convirtió en mediados de 2026”.

“Me siento completamente decepcionado por toda la clase política”, dice Lewis. “Me encantaría que recibieran mi correo. Me encantaría ver cómo reaccionan ante mi bandeja de entrada día tras día”. Ofcom, el regulador independiente responsable de hacer cumplir la Ley de Seguridad en Línea, dice que está “trabajando rápidamente para desarrollar nuevas reglas para los anuncios fraudulentos pagados en los servicios de redes sociales y búsqueda más utilizados”. Su consulta de 12 semanas comenzará en julio, con declaraciones finales de política previstas a más tardar a mediados de 2027.

Contexto: Martin Lewis es conocido por su trabajo en defensa del consumidor y contra el fraude financiero en el Reino Unido. Hecho verificado: A pesar de sus esfuerzos, Lewis sigue luchando contra la proliferación de anuncios fraudulentos que utilizan su imagen y nombre para estafar a las personas en línea.