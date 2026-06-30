La India defiende el aprendizaje digital como red de seguridad en zonas de guerra en el debate del Consejo de Seguridad de la ONU

El representante permanente de la India ante la ONU, P.Harish, ha enfatizado que los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad primordial de salvaguardar los derechos de los niños.

Destacando DIKSHA como una herramienta central para ampliar el acceso, Harish dijo: “Ha democratizado el acceso a un aprendizaje de calidad a través de contenido interactivo y herramientas impulsadas por IA en múltiples idiomas”.

Basándose en las lecciones de la pandemia de Covid-19, Harish destacó el papel de la tecnología en garantizar la continuidad del aprendizaje cuando las aulas están cerradas, ya sea por emergencias de salud o conflictos. “Nuestra experiencia nos ha convencido de que el acceso al aprendizaje digital puede ser el puente que ayuda a los niños a acceder a la educación durante los conflictos”.

“En la India, el Derecho a la Educación es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, garantizando educación gratuita y obligatoria hasta los 14 años”, afirmó.

“El compromiso nacional de la India para garantizar acceso a una educación asequible y de calidad también da forma a nuestro compromiso en este tema a nivel internacional”, añadió.

Harish estaba hablando en el Debate Abierto del Consejo sobre Niños y Conflictos Armados (CAAC) en la Sede de la ONU en Nueva York el 24 de junio. El debate se centró en “Fortalecer la Prevención y Protección de la Educación para Niños Afectados por Conflictos Armados: De los Compromisos Normativos a la Implementación Efectiva”.

Instando a tomar medidas globales más fuertes para salvaguardar la educación de los niños que viven en medio de la guerra, enfatizó que el tiempo de los compromisos retóricos ha pasado. India instó a la comunidad internacional a pasar decididamente de las promesas a la acción para proteger la educación en las zonas de conflicto, advirtiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que el aumento en los ataques a las escuelas y la negación de aprendizaje a millones de niños refleja un “veredicto condenatorio sobre el fracaso colectivo de la humanidad” de cumplir con sus compromisos.

Exigiendo el fin de la impunidad, Harish insistió en que las normas por sí solas son insuficientes sin una rendición de cuentas creíble. “La protección sin rendición de cuentas es incompleta”, dijo. “Aquellos que atacan las escuelas y a los niños con impunidad deben rendir cuentas”.

Subrayó cómo la educación de los niños se ha convertido en una crisis global abrumadora, 30 años después de que la comunidad internacional estableciera un mandato en la ONU para salvar a los niños de conflictos.

Citando el Informe Anual del Secretario General de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados de 2025, Harish enfatizó: “Estas cifras son un veredicto condenatorio sobre el fracaso colectivo de la humanidad de traducir los compromisos en realidad sobre el terreno”.

Detalle de las estadísticas, Harish advirtió sobre una fuerte escalada en los ataques a las instituciones educativas, un 44 por ciento en un solo año, y describió la tendencia como “alarmante”. Casi 473 millones de niños, más de uno de cada seis a nivel mundial, viven en zonas de conflicto o huyen de ellas, dijo, y más de 85 millones de ellos no tienen acceso a la educación en absoluto.

Harish destacó que la educación no es simplemente un servicio auxiliar sino la piedra angular del futuro de un país. “Las escuelas son mucho más que lugares de aprendizaje. Proporcionan la base para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños”, dijo. “Proteger la educación de un niño es, por lo tanto, proteger el futuro de una nación”.

Harish enfatizó que proteger la educación de un niño es el cimiento literal para la recuperación futura y la paz a largo plazo de un país. La educación, argumentó, debe ser tratada como una inversión en la paz y la estabilidad a largo plazo. “La educación es un derecho que debe perdurar en tiempos de conflicto. Es el derecho cuyo cumplimiento es una de las contribuciones más poderosas a la paz duradera”, añadió.

Harish también destacó la necesidad de ayudar a los refugiados y reconstruir escuelas, como está haciendo la India financiando la educación para refugiados en su propio vecindario y construyendo activamente escuelas y centros de formación en países que se están recuperando de la guerra. La India ha invertido en la reconstrucción de infraestructuras educativas, incluida la construcción de escuelas y centros de formación profesional, en diferentes países, incluido nuestro vecindario”, afirmó.

Harish dijo: “Creemos que la inversión en educación para aquellos que soportan la mayor carga de la guerra es un imperativo”.

Para concluir sus comentarios, Harish reafirmó el compromiso de larga data de la India con los niños afectados por conflictos armados, instando al Consejo y a la membresía más amplia de la ONU a pasar de las palabras a la acción.