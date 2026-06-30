Es un bostezo: Trump resta importancia al proyecto de ley de vivienda bipartidista histórico

El presidente Donald Trump restó importancia a la importancia de un proyecto de ley de vivienda bipartidista que colocó abruptamente en el limbo la semana pasada después de exigir que su ley de reforma electoral emblemática fuera enviada a su escritorio junto con ella.

El presidente desestimó la legislación de vivienda como un “bostezo”, argumentando que era menos impactante que su Ley SAVE America, que reformaría significativamente las elecciones federales en los meses previos a las elecciones de mitad de período, incluyendo la implementación de nuevas restricciones en el registro de votantes y votos por correo.

El proyecto de ley fue rechazado por los demócratas, quienes afirman que privaría del derecho al voto a los votantes que no tengan acceso a los documentos requeridos.

“I made a lot of money with vivienda, but when I look at that bill, it’s a bill. But when I look at the SAVE America Act, it’s about saving America,” dijo Trump.

“Es un bostezo. Algunas personas dicen que es maravilloso. Para mí, en comparación con la Ley SAVE America, casi todo es un gran bostezo”, añadió.

[Context: President Trump suspends housing bill to leverage passage of his election reform law.]

Fuentes: – ABC News – Reuters

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