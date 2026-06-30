Robert Virves, ganador del Rally Acrópolis en Rally2: “La situación parece ideal”

Ganador del Rally Acrópolis en WRC2, el estonio Robert Virves se detuvo ante el micrófono de AUTOhebdo tras su éxito.

Felicitaciones Roberto. Esta victoria es muy importante en tu carrera, sobre todo porque te devuelve a la carrera por el campeonato, ¿verdad?

Muchas gracias. Sí, por ahora la situación parece ideal. Logramos ganar el Rally Acrópolis, que sin duda es muy importante para nuestro campeonato este año.

La próxima carrera tiene lugar en tu tierra. ¡Creo que estás esperando este evento con gran impaciencia!

Sí, claro. Un evento en casa siempre es muy agradable. Lo más difícil, creo. Habrá muchos fans allí. Muchos, muchos grandes pilotos, y especialmente este año donde tenemos muchos pilotos locales que, sin duda, atacarán muy duro. Entonces, realmente no lo sé. Nos espera una batalla muy, muy dura.

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¿Tiene algún buen recuerdo de Estonia del año pasado?

Sí, absolutamente, fue mi primera victoria en WRC2.