La verdad sobre el próximo primer ministro y los mercados de bonos

“Según Westminster, los vigilantes de bonos son la amenaza siempre presente, siempre acechante para la estabilidad política,” escribe Aditya Chakrabortty (No son los mercados de bonos de lo que Andy Burnham debería tener miedo. Son sus propios diputados, 25 de junio).

De hecho, hay un alarmismo innecesario respecto a cómo reaccionan o reaccionarán los vigilantes de bonos a las políticas económicas de Andy Burnham. Todo se reduce al estadista y orador ateniense Demóstenes, quien señaló hace 2.400 años que la reputación de un estado es clave para reducir el costo de endeudamiento y por lo tanto deberíamos “mantener nuestro carácter de ser dignos de confianza” en todos los eventos. En la práctica, sin embargo, no hay evidencia de que Burnham esté agitando mercados.

Trabajos académicos existentes han establecido un impacto de la actividad de búsqueda en línea y de las noticias en línea en los rendimientos soberanos; piense, por ejemplo, cómo la conversación sobre la salida de Grecia elevó los rendimientos griegos durante la crisis de la zona euro. Una inspección detallada de la actividad de búsqueda en Google y de las noticias sobre Burnham y su relación con los movimientos en la tasa de interés a 10 años del Reino Unido en los últimos dos meses confirma que no ha ejercido presión al alza en nuestros costos de endeudamiento.

Pero dado que los mercados financieros están observando cuidadosamente, Burnham debería explicar detalladamente cómo se utilizaría el endeudamiento adicional, si decide optar por ello, para financiar políticas que fomenten el crecimiento.

Prof Costas Milas

University of Liverpool