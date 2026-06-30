American Airlines trae salón para llevar a Nueva York JFK

Un renderizado del planificado lounge Provisions de American Airlines en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York

American Airlines está planeando abrir un nuevo lounge grab-and-go en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York para finales de este año, su primera instalación nueva en el aeropuerto en más de cuatro años, mientras continúa su lucha por atraer a clientes de alto poder adquisitivo para cerrar la brecha de beneficios con Delta Air Lines y United Airlines.

El nuevo lounge, un espacio de 3,700 pies cuadrados, incluirá un barista con bebidas de café caliente y frío, así como comida caliente y fría que los viajeros podrán tomar.

En los últimos años, las aerolíneas han estado agregando más de estos lounges de visita corta para dar acceso a titulares de tarjetas de crédito y grandes gastadores a espacios sin aglomeraciones como los clubes de aeropuerto más grandes. United anunció el suyo primero a finales de 2022, para el Aeropuerto Internacional de Denver.

Las aerolíneas y las compañías de tarjetas de crédito han aumentado los requisitos de acceso o reducido las cortesías como pases de invitado para evitar el hacinamiento.

American abrió el primero de sus lounges grab-and-go, que llama Provisions, en el Aeropuerto Internacional de Charlotte Douglas en Carolina del Norte, el año pasado.

American opera desde la Terminal 8 de JFK, que comparte con sus socios de la Alianza Oneworld, Japan Airlines, Alaska Airlines, British Airways y otros.

Tiene un trío de lounges de alta gama para viajeros de clase ejecutiva, pasajeros de primera clase y otros élites de viajeros frecuentes para viajes de largo recorrido, que la aerolínea inauguró allí en 2022. También opera un Admirals Club que se utiliza más para clientes con membresía a lounges. American no ha actualizado su espacio en Nueva York últimamente como lo ha hecho con los de otras ciudades como Chicago y Austin, Texas.