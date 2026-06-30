El infielder de 3 años de los Cubs se une rápidamente al líder de la Liga Americana después de ser cortado de la lista.

El infielder de 3 años de los Cubs se une rápidamente al...

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 07 DE AGOSTO: Nick Madrigal #1 de los Chicago Cubs observa desde el dugout durante la sexta entrada del juego contra los New York Mets en el Citi Field el 07 de agosto de 2023 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Dustin Satloff/Getty Images)

Para los jugadores en el borde de una lista de Grandes Ligas, solo unos pocos días pueden marcar una diferencia significativa en las oportunidades de una oportunidad en las Grandes Ligas.

Eso volvió a demostrarse para el ex infielder de los Chicago Cubs, Nick Madrigal, cuyo último paso por la agencia libre terminó casi tan rápido como comenzó cuando un líder de división de la Liga Americana intervinó para añadir algo de experiencia en el infield después de que un equipo de cola de la AL cortara lazos con él.

[Contexto: Nick Madrigal se une a los Tampa Bay Rays con un contrato de liga menor después de que los Angeles Angels lo designaran para asignación.]

Según el registro oficial de transacciones de la MLB de Madrigal, se unió a los Tampa Bay Rays en un contrato de liga menor un día después de dejar la organización de Los Angeles Angels cuando lo designaron para asignación.

“Fue un corto viaje en la agencia libre para Madrigal, que regresó al mercado abierto hace unos días cuando rechazó una asignación directa al equipo de Triple-A de los Angeles”, escribió Mark Plishuk para MLB Trade Rumors . “Después de perderse toda la temporada 2025 debido a una cirugía de hombro, Madrigal firmó un contrato de ligas menores con los Halos el invierno pasado y luego fue seleccionado para el roster de 26 jugadores a finales de mayo.”

El ex jugador de primera ronda, que disputó más de 200 juegos con los Cubs entre 2022 y 2024, mostró destellos durante su breve estancia en Los Angeles.

“Madrigal bateó .273 (12-de-44) con cero jonrones, dos carreras impulsadas, un robo de base y una relación K/BB de 7/3 en 52 apariciones al bate durante su breve tiempo con los Angels”, señaló NBC Sports notó .

[Chequeo de Hechos: Nick Madrigal contribuyó brevemente con Los Angeles Angels antes de unirse a los Tampa Bay Rays en un contrato de liga menor después de ser designado para asignación.]

Madrigal originalmente llegó a los Cubs en un intercambio que envió a Craig Kimbrel a los vecinos Chicago White Sox. A pesar de que las lesiones interrumpieron con frecuencia su tiempo en Chicago, siempre fue conocido por sus habilidades de contacto elite y versatilidad defensiva en el infield.

[Contexto: Nick Madrigal se une a los Tampa Bay Rays para ofrecer profundidad en el infield a lo largo de la temporada.]

Su nueva oportunidad llega con una organización de Tampa Bay que ha necesitado profundidad adicional en el infield durante toda la temporada mientras busca mantener una estrecha ventaja en la división Este de la Liga Americana.

“Madrigal ahora se une a un club de Tampa Bay que ha estado algo corto de personal en el infield durante todo el año, debido a la estadía de Gavin Lux en la lista de lesionados de 60 días”, agregó Polishuk. “Si bien Madrigal no es tan fácil de enviar a ligas menores como otras opciones de infield de los Rays en Triple-A, provee a Tampa Bay con algo de profundidad experimentada.”

Para Madrigal, el contrato ofrece otra oportunidad de regresar a las mayores después de haber sido un contribuyente significativo para algunos equipos de los Cubs que no lograron alcanzar las esperanzas de playoffs. Para Tampa Bay, es una adición de bajo riesgo que aporta casi 300 juegos de experiencia en las Grandes Ligas y otra opción capaz en el infield mientras el club sigue su camino hacia octubre.