Aquí hay leones

En su editorial para la séptima edición anual impresa de Scena9, la revista cultural en línea rumana, Ioana Pelehată reivindica el dictum como método. La tarea, sugiere, es acercarse a esos espacios en blanco en lugar de dejarlos ocultos: dar sentido a las zonas de la vida diaria que, a pesar de su ubicuidad, siguen siendo curiosamente no examinadas. Lo que alguna vez fue una advertencia se convierte en una invitación a mirar más de cerca lo que hemos aprendido a no ver.

No es una tarea fácil. En una era en la que los feeds digitales amplifican la indignación y reducen la sutileza, el acto de ver lo que ha estado oculto durante mucho tiempo se ha vuelto inequívocamente político. Lo revelado, y lo que permanece en la sombra, configura no solo nuestra percepción de la realidad, sino también los límites de nuestra imaginación ética. Es precisamente esta tensión la que Scena9 investiga: ¿qué elegimos ocultar y qué podríamos descubrir si nos atrevemos a mirar?

Pero la poética de la visibilidad conlleva consecuencias materiales. Publicar en rumano hoy en día, reunir voces para una audiencia local en un panorama impreso cada vez más desolado, ya es un acto de compromiso. La aparición anual de la publicación impresa le otorga peso: más de 250 páginas de ilustraciones, fotografías, poesía, ficción breve y reportajes, reunidos en un único objeto bien considerado. En una cultura de velocidad y desplazamiento, esta deliberación no es nostálgica, sino resistente.