El vikingo aturde a un gigante: 4 lecciones de la histórica victoria de Noruega en la Copa del Mundo sobre Brasil.

Sorprendido? Entonces no has estado prestando atención. Noruega acaba de vencer a Brasil, 2-1, para llegar a su primera vez en cuartos de final, y lo más impactante es que no fue un robo. Noruega tuvo casi un 70% de posesión. Noruega controló el ritmo. Noruega tuvo a Erling Haaland, la única superestrella que se presentó hoy. Brasil tuvo un 34 por ciento de posesión, un penalti fallado, una oportunidad fallada, y ahora un vuelo muy largo de regreso a casa.

Los campeones cinco veces están fuera en octavos de final. Siéntese con eso. Luego recuerde que Noruega nunca, ni una sola vez, ha perdido contra Brasil. Cuatro juegos antes de esta noche, cero derrotas. Ahora son cinco.

Aquí están mis cuatro conclusiones de una noche de fútbol noruego que nunca olvidaré:

1. Brasil se retira. ¿Y sinceramente? Se lo ganaron.

Dejemos de rodeos y digamos la verdad. El equipo de Carlo Ancelotti simplemente no fue lo suficientemente bueno. Perdieron su aura. El “jogo bonito” se ha ido. Brasil se preparó como un equipo provincial – léanlo de nuevo, Brasil, en un Mundial, apenas tocando el balón – y no hubo ningún encanto en su juego, cero identidad brasileña, nada de lo que hace que esa legendaria camiseta amarilla signifique algo. Solo un lado gris y sin alegría esperando contraatacar.

Y cuando llegaron los momentos, la definición fue criminal. Ørjan Nyland salvó el penalti de Bruno Guimarães en la primera mitad. Luego, Endrick, habilitado por Vinícius Júnior, produjo un primer toque tan pesado que necesitaba su propio pase de embarque y mandó la oportunidad desviada. Endrick quizás mostró por qué Ancelotti estaba tan renuente a usarlo en este torneo. Ese es el juego, justo ahí.

El penalti de descuento de Neymar fue inútil, y el intercambio de palabras entre él y Nyland antes y después del penalti fue francamente una vergüenza para la ex superestrella ahora en el ocaso de su carrera. Brasil se perderá los cuartos de final del Mundial por primera vez en 36 años. A la vista de esta evidencia, nadie debería sorprenderse.

2. Mi Caballo Oscuro Cumplió. Fueron advertidos.

Llamé a Noruega mi potro oscuro favorito antes de este torneo, y noches como esta son exactamente por qué. Esto no fue suerte. Noruega pisó el campo con la clara intención de dominar desde el pitido inicial. Presionaron ferozmente y dictaron el ritmo como un gigante del juego. Martin Ødegaard manejó el juego. Patrick Berg incluso tuvo un gol anulado por fuera de juego. Brasil persiguió sombras en su propio octavo de final.

Si viste la clasificación, nada de esto es nuevo. Noruega logró un ocho de ocho perfecto, marcó 37 goles, concedió cinco, y venció a Italia dos veces, incluido 4-1 en el San Siro. Haaland anotó 16 veces en ocho clasificatorias.

¿Brasil? La peor campaña de clasificación de su historia. Quinto lugar, seis derrotas, humillados 4-1 en Buenos Aires, tres entrenadores antes de Ancelotti. Un equipo llegó en forma. Simplemente no era el de amarillo.

3. Las Ramificaciones para Brasil son Sísmicas.

La importancia histórica de este resultado es difícil de exagerar. Brasil, fuera antes de los cuartos de final por primera vez desde 1990. La espera de una sexta estrella se extiende ahora más allá de 2002 en un sexto Mundial consecutivo – territorio que esta nación nunca ha conocido.

Tácticamente, Ancelotti se equivocó. Cedió el centro del campo a Ødegaard y compañía, convirtió a Brasil en un equipo de Catenaccio (técnicamente defensivo estilo de juego), y pidió a una columna vertebral envejecida – Casemiro, Danilo, Marquinhos, todos en sus treinta – que sobrevivieran la presión de Noruega. Japón expuso esas piernas hace una semana. Noruega las enterró.

Pero seamos honestos: esto fue más grande que un solo plan de juego. Este equipo brasileño es imperfecto en su núcleo – viejo en los lugares equivocados, tímido en posesión, e inofensivo en el área. Las fallas que se vislumbraron en la clasificación y contra Japón aparecieron en el momento más inoportuno, en el juego más importante. Los equipos imperfectos no sobreviven en el fútbol de eliminación directa. Brasil tampoco lo hizo.

4. Una Superestrella se Presentó. Su Nombre es Erling Haaland.

Vinícius Júnior contra Erling Haaland era la cartelera. Solo uno de ellos respondió.

Como dijo Zlatan Ibrahimović en el aire: Haaland necesita un toque para anotar un gol. Consiguió dos, anotó dos. Un cabezazo imponente en el minuto 79 para romper a Brasil, y un rayo desde la parte superior del área en el minuto 90 que Alisson Becker solo pudo mirar pasar. Un doblete, siete goles en el torneo, al nivel de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro, y el resultado más grande en la historia del fútbol noruego conseguido sobre sus hombros.

Y un aplauso para Ørjan Nyland, quien fue magnífico de nuevo – la atajada del penalti de Guimarães, una serie de paradas a Rayan y Bruno Guimarães, y un increíble despeje con la punta de los dedos hacia atrás de su propio poste.

Noruega está en los cuartos de final por primera vez. ¿Lo crees ahora?