Vascos en todo el mundo

Centros vascos

El Centro Vasco Denak Bat en Cañuelas organizó un Taller de Baile Vasco y una Reunión de Directores de Grupos de Baile, organizados por la Federación de Entidades Vascas en Argentina, con la participación de más de 50 jóvenes y adultos.

En Rawson, la Casa Vasca de Rawson organizó un torneo interno de pelota paleta, el “San Fermín,” que reunió a unas veinte parejas de jugadores en diversas categorías, destacando el éxito del evento.

El mundo y los vascos

Javier Aguirre, entrenador de la selección nacional de fútbol de México, se está preparando para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026. Nacido en una familia de inmigrantes vascos en México, Aguirre ha mantenido su identidad vasca a lo largo de su carrera, y es conocido por su estilo directo y su capacidad para motivar a los jugadores.

Economía y negocios

Orbea ha lanzado su nueva bicicleta de montaña Oiz, completamente rediseñada para el ciclismo de cross-country, mejorando su rendimiento y durabilidad.

Las cooperativas globales abarcan más del 12% de la población mundial, con más de 3 millones de cooperativas operando y empleando al 10% de la población activa.

Cultura, ciencia y diseño

El Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista de Navarra ha abierto su convocatoria para su 21ª edición, que se celebrará en marzo de 2027 en Pamplona, aceptando solicitudes hasta octubre de 2026.

Investigadores en Navarra han identificado un nuevo mecanismo en el mieloma múltiple, sugiriendo que el factor de transcripción IRF2 podría ser un objetivo terapéutico prometedor.

Un estudio sobre el ayuno intermitente, realizado por varias instituciones, muestra que limitar la ingesta de alimentos a una ventana de ocho horas ayuda a mantener la pérdida de peso a largo plazo.

La investigación sobre el virus de la fiebre africana de los caballos ha resuelto su estructura, lo que podría facilitar el diseño de nuevas vacunas, involucrando a CIC bioGUNE en Bizkaia.

Un video explora la cultura del pintxo en San Sebastián, destacando su historia y evolución como símbolo de la gastronomía vasca.

La Clínica Universitaria de Navarra enfatiza la importancia del potasio para la salud cardiovascular, recomendando su consumo a partir de los 60 años.

Gastronomía y turismo

La bodega de la familia Martínez Bujanda, fundada en 1889 en Oyón, Araba, gestiona cinco bodegas y es conocida por producir vinos de sus propios viñedos, comenzando su expansión en 1951 con un enfoque en las exportaciones.