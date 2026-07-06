El nuevo secretario de Defensa, Dan Jarvis, ha pedido a Andy Burnham que aumente drásticamente el gasto en defensa a partir de 2030 y “evidencie la trayectoria” hacia un objetivo de la OTAN que significaría £25 mil millones más al año para el ejército a mediados de la próxima década.

El ex paracaidista dijo que estaba seguro de que el primer ministro entrante valoraba la seguridad nacional, mientras lo presionaba abiertamente por dinero que probablemente tendría que provenir de recortes en otros sectores.

“Lo que absolutamente quiero ver es que en la próxima revisión del gasto comprometamos los recursos para evidenciar la trayectoria hacia el 3.5% del PIB”, dijo Jarvis, antes de que comenzara la cumbre anual de la OTAN el martes en Ankara, Turquía.

Jarvis, quien está interesado en seguir en su cargo, ha estado en contacto con Burnham y su equipo para discutir las prioridades de defensa y el plan de inversión en defensa de £298 mil millones a cuatro años (Dip) que finalmente se publicó la semana pasada después de meses de disputas ministeriales.

“He conocido a Andy durante mucho tiempo y no tengo ni una pizca de duda de que como primer ministro se asegurará de que tengamos los recursos que necesitamos en un momento de desafío”, dijo Jarvis.

Dijo: “El mundo es absolutamente más peligroso y más complicado que en cualquier momento de mi vida”, mientras los buques de guerra rusos y las naves de la flota fantasma acusados de lanzar drones sobre la base aérea RAF Lakenheath navegan alrededor del Reino Unido.

Gran Bretaña se está preparando para su despliegue sostenido más significativo en años, protegiendo el estrecho de Ormuz en una operación conjunta con Francia, en caso de que Estados Unidos e Irán acuerden una paz sostenible, en medio de informes de que Downing Street ha mantenido a Burnham alejado de la planificación detallada.

Jarvis viajará a Ankara con Starmer y la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper. Dijo que tranquilizará personalmente a su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, de que el Reino Unido cumplirá con el compromiso de gasto del 3.5% acordado el año pasado bajo presión de Donald Trump.

“Dentro de un corto espacio de tiempo, destinamos más dinero y fortalecimos nuestras capacidades”, dijo Jarvis, argumentando que había asegurado alrededor de £600 millones extra para drones después de pasar la mayor parte de sus primeros días estudiando cómo se estaban utilizando en Ucrania y el Medio Oriente.

Fuente Context (Contexto): El artículo expone la discusión entre el nuevo secretario de Defensa, Dan Jarvis, y Andy Burnham sobre el aumento del gasto en defensa en el Reino Unido. Se trata de un tema de política y seguridad nacional. Fact Check (Verificación de datos): La figura de Pete Hegseth no está relacionada con el gobierno de Estados Unidos en la realidad. Según la información, el nombre correcto podría ser Joe Biden o Antony Blinken.