Secretaria Burgum defiende el costo de las reparaciones de la piscina de reflexión: Va a ser un número pequeño

El Secretario del Interior Doug Burgum defendió el domingo las renovaciones del Presidente Donald Trump en la Fuente Reflectante del Monumento a Lincoln a pesar de los problemas de pintura descascarada y algas, diciendo que ha sido un “gran éxito”. Las renovaciones de la Fuente Reflectante comenzaron en abril, y han costado más de $16 millones, $4 millones más que el contrato original sin licitación. La administración Trump ha defendido repetidamente el proyecto que fue una prioridad para reparaciones antes de la celebración del 250 aniversario del país este fin de semana. Burgum, quien supervisa el proyecto, dijo que la renovación inicial se hizo por una “fracción del costo” de proyectos anteriores, y que arreglos adicionales en el revestimiento de la piscina no costarán mucho más. Trump ha culpado a vándalos por rasgar una gash de 350 pies en el revestimiento en el fondo de la piscina, diciendo que la cortaron con un “cuchillo o cortador de cajas”. Burgum respaldó esas afirmaciones y dijo que se instalaron más cámaras en la Fuente Reflectante como resultado. Las renovaciones de la Fuente Reflectante han sido un punto polémico con los críticos del presidente, incluido el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara, Robert Garcia. En junio, García envió cartas exigiendo más información de los contratistas sobre el proyecto para el 8 de julio. En un comunicado, García calificó la piscina de Trump como su “último proyecto de vanidad fallido”. Burgum afirmó que la Fuente Reflectante, que estuvo cerrada temporalmente para la exhibición de fuegos artificiales del Cuatro de Julio el sábado, está “claramente cristalina”. Cualquiera que esté allí y cualquiera que estuvo allí la semana pasada antes de que los fuegos artificiales comenzaran a instalarse a ambos lados de la Fuente Reflectante podría ver que el agua estaba cristalina. Así que esa parte ha sido cuidada. Por lo tanto, nuevamente, estamos avanzando hacia la siguiente cosa porque todo esto se ha hecho tan bien.