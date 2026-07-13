Sentados mi esposo y yo en una playa croata inmune a la temporada que aún no había comenzado. La costa estaba casi vacía. Intento no pensar en nada, pero en vano. Un poco más allá, una mujer bronceada con dos hijos de edad preescolar ocupó un lugar. También trajo a su mamá. Supongo que su marido se quedó en casa. Es muy fácil clasificar a las personas en la playa cuando están casi desnudas. Cuando estás casi desnudo, solo los modales quedan, y el comportamiento de esta mujer dice que incluso si estuviera muerta en la playa, ¡no sacaría la “Argeta”! Ella está bronceada, pero sus hijos están cubiertos con tres capas del mejor SPF y están vestidos de pies a cabeza. Llevan pequeños sombreros. El sol ni siquiera les puede tocar.

Siento una ligera irritación, pero como vivo en Zagreb, estoy acostumbrada. Así lo creo al menos hasta que el niño más pequeño comienza a llorar desconsoladamente porque su mamá se fue a algún lugar. La abuela no puede hacer nada. Se nota que preferiría no estar allí. La madre del niño regresa. Se arrodilla y toma firmemente a su descendencia en un abrazo. Comienza a mecerlo. Un par de turistas eslovenos, mi esposo y yo, somos su única audiencia, pero la mujer insiste en el melodrama de todos modos. Repite en voz alta cien veces al niño, ahogándolo: ¡Nunca te abandonaré. ¡Nunca! ¡Nunca! Me doy la vuelta para ver si las cámaras de la HRT están cerca, pero no lo están. La mujer mece al niño como si fuera un muñeco de trapo. El escenario tiene un toque dálmata y una camarera en segundo plano. Justo cuando esperarías que cayera el gran telón rojo sobre el escenario, en su lugar cae la rampa del ferry “Lastovo”, pesando diez toneladas, sobre tres marineros de Jadrolinija en Mali Lošinj. Mueren los tres. Fin de la escena.

“Realmente eres turista cuando te conviertes en turista”, escribe Jamaica Kincaid en “A Small Place” (FMK, 2018), “un turista, una cosa vacía, una cosa estúpida, un trozo de basura que aquí y allá se detiene para echar un vistazo a esto y probar aquello, y nunca se le ocurriría que las personas que habitan este lugar donde usted se detuvo no pueden soportarlo”. Kincaid habla sobre el Caribe, pero todo lo que dice se aplica también al mar Adriático. El turismo es universalmente maligno. [Contexto: El artículo critica cómo el turismo ha afectado negativamente a las costas croatas y se enfoca en la superficialidad y la explotación detrás de la industria turística en la región.]

Para las circunstancias croatas, tenemos que revisar el concepto de turista, debemos ampliarlo. No es suficiente quedarse en la diferencia entre los huéspedes locales y extranjeros, como nos han enseñado los medios a pensar. Claramente, por ejemplo, la mujer que mencioné es una turista. Mi esposo y yo también somos turistas en el Adriático. Pero incluso el director de Jadrolinija, el miembro del HDZ David Soptu, fácilmente se puede reconocer como un “trozo de basura que se detiene aquí y allá”. [Contexto: El autor aborda la administración turística croata y critica la mirada clasista y explotadora detrás de la industria.]

Podríamos escribir una novela entera sobre la arrogancia e insolencia de los turistas italianos ricos que vienen a Croacia a cazar, pero ¿por qué no abordamos a Josip Rimac, el ejemplo escolar de la turista privilegiada que no se preocupa por la costa? La famosa miembro del HDZ se ha preocupado más por el buen tiempo y la vela en su carrera política que por el bienestar de Croacia. Todos los políticos que pasan por Croacia de paso (Grabar Kitarović, Sanader, Šuica) son vacíos, vacíos, un trozo de basura, como diría Jamaica Kincaid. [Contexto: El artículo trata sobre la política y el turismo, enfocándose en las élites privilegiadas y la explotación de los recursos y la mano de obra en la industria turística.]

Sería fácil escribir sobre el honor de los arrogantes e imprudentes turistas italianos que vienen a Croacia a cazar, pero ¿por qué no escribimos sobre Josip Rimac, el ejemplo escolar de una turista privilegiada que no se preocupa por la costa? La destacada HDZ solía estar más preocupada por el buen tiempo y la vela que por el bienestar de Croacia. Todos los políticos y políticas que solo están de paso por Croacia (Grabar Kitarović, Sanader, Šuica) son vacíos, huecos, trozos de basura, como diría Jamaica Kincaid. [Contexto: El artículo critica a las élites políticas por su falta de responsabilidad y su explotación de recursos y personas en la industria turística.]

Podemos reconocer fácilmente a un trozo de basura por el hecho de que no se pueden imaginar la costa croata sin una conexión entre el turismo masivo y el crimen urbano. Utilizan la costa para ganar dinero y lavar dinero en Zagreb. Así que cuando veo un auto agresivo con matrícula de Split en Zagreb (una escena cada vez más común), la persona al volante está tan expuesta como en una playa naturista: es evidente que el auto es una herramienta de estatus que en Dalmacia, igual que en Zagreb, es una moda. Los catamaranes y los transbordadores vagan alrededor de las islas del Adriático como una antigua acería de carbón, mientras que los jefes compran y manejan autos nuevos. Sus familias pasan tres meses en hoteles y villas de lujo, mientras que la infraestructura pública cae en desuso. Los ricos recorren Zagreb y negocian propiedades, mientras que en el sur, cada pared de piedra se convierte poco a poco en cemento armado, y el horrible ruido de la construcción nos golpea a todos en la cabeza como un martillo. El desperdicio local se convierte en euros, y luego se vende a extranjeros para que puedan sentarse detrás de un volante mejor y conducir más lejos, tal vez incluso hacia Bruselas. [Contexto: El artículo critica la transformación de la infraestructura y la cultura croata debido a la especulación inmobiliaria y la explotación turística.]