Paramount critica la demanda de los estados sobre la fusión de Warner Bros. como una de las más débiles en la historia moderna.

Paramount Skydance comenzó a presentar su argumento legal el jueves contra una demanda por prácticas anticompetitivas presentada por una docena de estados, calificándola como “uno de los desafíos de fusión más débiles en la historia moderna de las prácticas anticompetitivas.”

Los abogados de Paramount presentaron una oposición a la solicitud de los estados de una orden de restricción temporal, que pausaría la fusión de $111 mil millones con Warner Bros. Discovery. En ella, Paramount argumentó que la afirmación de los estados de que la fusión perjudicará la competencia contradice la “economía del mundo real” del negocio cinematográfico.

“Las barreras bajas para la expansión de los competidores existentes, incluidos Universal, Disney, Amazon MGM, Sony, Lionsgate, A24 y NEON, hacen que las cifras de concentración de los Demandantes sean irrelevantes y garantizan que la competencia seguirá siendo vigorosa,” escribieron los abogados de Paramount. “La economía del mundo real de la distribución cinematográfica y los incentivos económicos de la fusión demuestran que la transacción aumentará, no disminuirá, la producción cinematográfica teatral y no afectará negativamente los términos de precio para los cines.”

Liderada por el Fiscal General de California, Rob Bonta, una coalición de 12 estados presentó una demanda el lunes, argumentando que la fusión de Warner Bros. perjudicará a los cines y distribuidores de cable al crear una concentración de mercado ilegal. La demanda afirma que la entidad fusionada tendrá el 30% del mercado de distribución de películas taquilleras, y que cuatro empresas, incluidas Disney, Universal y Sony, controlarán el 93% de ese mercado.

En su oposición, Paramount citó a otra empresa, Amazon MGM Studios, y el enorme éxito de su “Project Hail Mary” este año. Paramount argumentó que Amazon MGM, u otros distribuidores como A24 o Lionsgate, podrían aumentar los niveles de producción si Paramount reduce su producción, socavando cualquier poder de fijación de precios que Paramount pudiera tener sobre las cadenas de cines.

Paramount ha expresado previamente su oposición a la demanda, pero esta es la primera vez que ha expuesto sus argumentos en la corte.

Una audiencia sobre la solicitud de una orden de restricción temporal está programada para las 10 a.m. del viernes ante la jueza Araceli Martínez-Olguín.