Diversidad cultural y libertad en tiempos de múltiples crisis

El dramaturgo nacional socialista Hanns Johst escribió en Schlageter: ‘Cuando oigo la palabra ‘cultura’, saco mi revólver’. ‘Cultura’ y su descendencia ‘guerra cultural’, acuñada por Rudolf Virchow para describir el conflicto entre grupos culturales y religiosos durante la Kulturkampfpolitik bajo Bismarck de 1871 a 1878, se han convertido en algunos de los términos más controvertidos en las discusiones geopolíticas contemporáneas.

Temas sociales como el aborto, la homosexualidad, los derechos de los transexuales, la migración y la descolonización suelen ser utilizados como armas en las guerras culturales. Estamos presenciando un rechazo sistemático y mundial contra los esfuerzos de las minorías por ser tratadas con dignidad y exigir sus derechos culturales. Los activistas de justicia social suelen ser etiquetados como ‘copos de nieve’, ‘señaladores de virtud’ o ‘guerreros de la justicia social’. Las instituciones culturales que promueven y protegen la diversidad cultural también son el blanco de tales ataques.

En medio de este clima político tóxico, nos enfrentamos diariamente con imágenes de sufrimiento provocadas por guerras, conflictos políticos, desastres naturales y destrucción ambiental. Algunas personas responden con solidaridad y empatía, pero muchos se quejan de ‘fatiga de la empatía’. Esto plantea una serie de preguntas centrales: ¿pueden los practicantes y las instituciones culturales empoderarnos para actuar políticamente y éticamente? ¿Pueden desafiarnos a superar nuestra indiferencia y asumir la responsabilidad? ¿Pueden las políticas culturales creativas y afirmativas contribuir a la promoción de la justicia transnacional, al fortalecimiento de las estructuras democráticas y a la protección de los derechos humanos? Ante los enredos históricos del arte y la cultura en regímenes coloniales y fascistas, ¿podemos realmente confiar en la cultura para promover la democracia?

Tanto Edward W. Said en Cultura e imperialismo sobre el postcolonialismo como Theodor Adorno y Max Horkheimer en su crítica a la industria cultural abordan cómo la cultura se instrumentaliza para mantener las relaciones de poder. Said muestra cómo la literatura y la cultura occidental apoyan las ideologías coloniales al exotizar al ‘otro’ y legitimar el imperialismo. Adorno y Horkheimer, por otro lado, critican la industria cultural como una herramienta del dominio capitalista: la cultura de masas se produce de manera estandarizada, promueve la conformidad y evita el pensamiento crítico. Ambos enfoques, por lo tanto, destacan cómo la cultura no es neutral, sino que está profundamente arraigada en las estructuras de poder político y económico.

A pesar de tal escepticismo profundo, la pregunta sigue siendo: ¿cuál es el papel político, social y económico de la cultura en las condiciones actuales de desigualdad global? A menudo se afirma que ‘big data’ y ‘hechos duros’ – gráficos y estadísticas – son los medios más adecuados para arrojar luz sobre las crisis actuales. ¿Pero no podría una política cultural radical fortalecer nuestra capacidad crítica para actuar?

Contexto: El artículo aborda la importancia de la cultura en el contexto global actual, subrayando su papel político, social y económico, así como los desafíos y las resistencias que enfrenta en la actualidad.

Contexto: El autor se basa en un discurso presentado en Viena en el 20 aniversario de la convención de la UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales.

Hecho: El autor destaca la necesidad de proteger y promover la diversidad cultural en un contexto de crecientes ataques y restricciones a la libertad cultural y los derechos de los trabajadores culturales.