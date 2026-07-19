La visión de Rubio sobre la justicia internacional: crímenes de guerra y sin castigo

La visión de Rubio sobre la justicia internacional: crímenes de guerra y...

Marco Rubio ha declarado esta semana su objetivo de deshacerse de la Corte Penal Internacional, lo cual sería muy conveniente para un presidente que amenaza con cometer crímenes de guerra casi a diario y una administración que no ha mostrado respeto por las leyes nacionales e internacionales.

Si le preguntaras a los jugadores de la Copa del Mundo si se necesitan árbitros, aquellos que cometen más faltas o pasan todo el tiempo en fuera de juego probablemente te dirían que el juego estaría mejor sin ellos, mientras que aquellos que reciben faltas pensarían muy diferente. Es lo mismo con los criminales y las víctimas. Los primeros preferirían no tener policías, fiscales o jueces, mientras que los segundos los consideran esenciales para que las personas malintencionadas no puedan aprovecharse de la mayoría que sigue la ley.

El Secretario de Estado Marco Rubio quiere desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), es decir, la entidad que investiga cosas como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

Y, ¿por qué crees que es así?

Según Rubio esta semana en un editorial del Wall Street Journal y un mensaje de video, no se trata en absoluto de las amenazas de Donald Trump a Irán con crímenes de guerra y aniquilación total, el asesinato de más de 100 niñas en enero, la tortura, la extradición extraordinaria, los miles de civiles asesinados daños colaterales en la guerra contra el terrorismo o el doble golpeo de presuntos traficantes de drogas en el Caribe en violación de las propias reglas de guerra de los militares.

En cambio, quiere que los estadounidenses crean que esta cruzada se trata de su soberanía y no permitirse ser subyugados por una entidad lejana y pretenciosa con sus “leyes” que quiere dictar cómo deberían conducir sus propios asuntos.

Aquí está cómo lo describe Rubio.

La intervención de la CPI en las operaciones militares y de aplicación de la ley estadounidenses no es solo una grave extralimitación de sus autoridades supuestas. Significaría la muerte de Estados Unidos como una nación soberana e independiente. Nuestra decisión y nuestro pueblo estarían a merced de la CPI y sus colaboradores en la “comunidad internacional”. Aceptar la CPI es rendir el control de nuestro destino nacional. Quizás naciones más educadas y conformes podrían hacer las paces con ese arreglo. Pero esto es América.

Sabes, al pensarlo, eso suena muy familiar, solo tienes que reemplazar “soberanía” con “derechos estatales”.

Aquí hay un editorial que apareció en 1857 en el Richmond Enquirer:

Si la gente del Norte dejara de lanzarnos rayos desde sus púlpitos, de fulminar antorchas en nuestra sociedad a través de su prensa, de intentar interceptarnos en todo territorio, de defraudarnos y forzarnos a salir de nuestros derechos; si, en otras palabras, nos “dieran a César lo que es de César” [sic] nos conceden igualdad en la Unión, no ofrecen obstrucciones ilegales e injustas a la extensión de nuestras instituciones, si nos “dejaran en paz” y dejaran la esclavitud a los estados, y la misma protección y privilegios disfrutados por toda otra propiedad bajo la Constitución, la “agitación” de la cuestión terminaría al instante.

Sí, suena igual que eso. Si la CPI simplemente permitiera a Estados Unidos infringir las leyes internacionales y cometer una serie de crímenes de guerra, entonces todo estaría bien.

Por supuesto, Rubio piensa que la “ley internacional” es un concepto tan absurdo que debería ponerse entre comillas. Alega que la CPI está “declarando una guerra contra nuestro país. No con balas o misiles, sino con estatutos y pactos y la fuerza de la llamada ley internacional.”

Eso es como Don Corleone quejándose a su consejero Tom Hagen de que la policía lo está persiguiendo con “citaciones y órdenes de registro y las llamadas leyes penales”. Aunque, eso no encaja del todo porque en el mundo real, Rubio es el consejero de Don Trump.

Una inspección más cercana del razonamiento del Secretario de Estado sobre por qué los estadounidenses no deberían someterse a un tribunal internacional, sin importar lo graves que sean los crímenes que cometan, revela cuán fallidos son sus argumentos.

“Durante 250 años, los estadounidenses nos hemos gobernado a nosotros mismos como un pueblo libre y soberano”, dijo en su mensaje de video. “Elegimos nuestros propios líderes, determinamos nuestras propias leyes y cuando se nos acusa de un crimen, nos presentamos para ser juzgados ante un jurado de nuestros pares.”

¿En serio?

Entonces, ¿por qué nadie enfrenta consecuencias por matar a esas niñas en Irán, doble-tapar a los presuntos traficantes de drogas en los barcos del Caribe, torturar prisioneros de guerra en Iraq y otros detenidos en llamados “sitios negros” alrededor del mundo, asesinar a invitados a bodas afganas, disparar a inmigrantes sin motivo alguno o, en su defecto, intentar un golpe de estado en la capital del país?

Obviamente, no todos esos delitos son el tipo de cosas en las que la Corte Penal Internacional se involucraría. No tiene jurisdicción sobre matones federales enmascarados que ejecutan enfermeras de sala de emergencias a plena luz del día o perdedores resentidos que intentan violentamente revertir los resultados de una elección.

Pero todos esos ejemplos muestran que Estados Unidos en general, y esta administración en particular, no rinde cuentas.

Para ser justos, tampoco lo hacen muchos otros países, razón por la cual existe la CPI.

Fiel al manual de Trump de siempre pretender ser la víctima, Rubio hace que suene como si el tribunal estuviera apuntando específicamente a los estadounidenses. Pero no es así. Está apuntando a los malos actores, y Estados Unidos simplemente es uno de ellos.

Hay muchos otros de todo el mundo.

Como Vladimir Putin por secuestrar niños ucranianos y llevarlos a Rusia.

O el líder de Hamás, Mohammed Deif, por el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel.

O Benjamín Netanyahu por usar el hambre como arma en su asalto de represalia contra los palestinos.

También es importante destacar que, como en cualquier tribunal de justicia bien fundamentado, no todos los que son juzgados por la CPI son automáticamente condenados: también ha habido absoluciones de personas acusadas de cometer crímenes atroces.

Por todas esas razones, las lamentaciones de Rubio suenan huecas.

Esto no se trata de soberanía, al igual que la Guerra Civil no se trataba de los derechos estatales, es decir, que aparentemente se trata de esas cosas pero no realmente.

Lo que el Sur quería a mediados del siglo XIX era que los blancos continuaran siendo dueños de esclavos y hacer con ellos lo que quisieran sin temor a represalias.

Lo que Rubio quiere es asegurarse de que una administración sin ley, que ya está protegida de la rendición de cuentas internamente por un Congreso complaciente y una Corte Suprema servil, pueda cometer cualquier crimen en todo el mundo.

Puede intentar vestir esta impunidad que desafía la ley de la manera que desee, pero esa es la conclusión.

Por lo tanto, la pregunta real que tenemos no es por qué Rubio promete “desmantelar la CPI – ladrillo por ladrillo, si es necesario”; sino por qué elige este momento para hacerlo.

La respuesta más obvia, respaldada por la retórica propia de Trump, es que la administración, que ha caído en una trampa autoinducida en Medio Oriente, planea hacer cosas realmente indefendibles para obligar a Irán a ceder.

El tipo de cosas sobre las que la Corte Penal Internacional podría tener algo que decir.