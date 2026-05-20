Clasificación para la Copa Mundial 2030: la UEFA dividirá naciones principales y menores

Clasificación para la Copa Mundial 2030: la UEFA dividirá naciones principales y...

Para la Copa del Mundo de 2026, algunos países jugaron seis clasificatorios pero otros jugaron ocho. Ahora todos jugarán seis.

Cada equipo en el grupo de 12 equipos jugará seis partidos de ida y vuelta contra seis rivales diferentes – dos por grupo.

Esto cambia la clasificación del formato regular donde los equipos jugarían contra todos sus rivales de grupo en casa y fuera de casa.

Los equipos mejor clasificados de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán para la Copa del Mundo, mientras que los lugares restantes se asignarán a través de play-offs.

La UEFA no ha confirmado la distribución de las plazas automáticas.

Los 18 países restantes, de menor rango, bajo el formato actual, efectivamente todos menos los ganadores de grupo de la Liga de Naciones C y los siete países de la Liga de Naciones D, participarán en la Liga 2.

Los países en la Liga 2 seguirían teniendo oportunidades de clasificación.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo: “Los nuevos formatos mejorarán el equilibrio competitivo, reducirán la cantidad de partidos sin interés, ofrecerán una competencia más atractiva y dinámica para los fanáticos, al tiempo que garantizarán una oportunidad de clasificación justa para todos los equipos y sin añadir fechas adicionales en el calendario internacional.”

La UEFA también anunció que la Liga de Naciones se reestructurará a partir de 2028, en tres divisiones de 18 equipos – cada una con tres grupos de seis equipos.

Los equipos seguirán jugando seis partidos, pero contra cinco rivales diferentes.

Habrá tres grupos de seis equipos.

Por ejemplo, un equipo en el grupo uno jugará contra otro equipo del grupo uno en casa y fuera de casa, además de dos equipos de los grupos dos y tres en casa o fuera de casa.

Las semifinales, finales, ascensos y descensos seguirán.