El representante Tom Kean no ha sido visto en su distrito de Nueva Jersey, donde los votantes están divididos por su misteriosa ausencia.

Los líderes republicanos han expresado su confianza en que Kean podrá postularse y ganar en noviembre. Sin embargo, incluso el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, quien dijo que habló por última vez con el congresista hace tres semanas, admitió que no sabe el motivo de la ausencia de Kean ni el cronograma exacto de su regreso.

“Ha tenido un problema médico y será completamente transparente y revelará todo eso… pero ni siquiera conozco los detalles”. Es la privacidad personal de un miembro en cualquier asunto que esté tratando”, dijo Johnson en la conferencia de prensa de los líderes republicanos de esta semana. “Va a ser reelegido y esperamos darle la bienvenida aquí muy pronto”.

Algunos de los electores de Kean creen que Kean tiene el deber de ser más transparente sobre su condición y cuándo espera regresar.

“Es bastante alarmante como uno de sus electores y votante, especialmente ahora que las primarias se celebrarán en un par de semanas porque dicen que está lejos del Capitolio”, dijo Bobby Anderson, un chef de Somerville. â€”También ha estado fuera de aquí, en su propio distrito, sin responder llamadas telefónicas ni correos electrónicos de sus electores. Así que es bastante impactante y alarmante para mí como votante”.

Otro residente de la zona añadió: “Nos gustaría saber qué están haciendo nuestros representantes, dónde están y qué están haciendo por nosotros. Y acaba de irse. â€¦ Es un servidor pÃºblico. Él debería decírnoslo”.

Otros electores, sin embargo, estaban más dispuestos a mostrarle algo de gracia a Kean.

â€œCreo que a la gente se le permite tener una buena cantidad de privacidad, ya sea que estén en un cargo o no”, dijo Cindy Capodice, que trabaja por cuenta propia. â€”No creo que deba compartir nada. Creo que han compartido lo que quieren y lo dejan así”.

Kean no es el único miembro del Congreso que falta a períodos prolongados de trabajo. Ambos lados del pasillo han luchado con problemas de salud y asistencia. La representante demócrata Frederica Wilson de Florida se perdió un mes de votaciones debido a un procedimiento médico y regresó esta semana.

En 2024, el entonces Rep. Kay Granger, republicana por Texas, quien una vez presidió el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, estuvo ausente del Capitolio durante casi la mitad del año antes de que un miembro de la familia revelara que había sido internada en un centro de atención de la memoria.

Si bien existen pautas claras para los empleados federales en torno a la licencia familiar y médica remunerada (tienen derecho a 12 semanas al año por una serie de razones definidas y existe un proceso para presentar esas solicitudes), no existen reglas para los miembros del Congreso, lo que deja en gran medida a los votantes responder a una ausencia prolongada e indefinida.

Hasta ahora, los demócratas que compiten en las primarias por el distrito de Kean están actuando con cautela en este delicado tema. La ausencia de Kean fue la primera pregunta que se hizo en un debate demócrata la semana pasada. Los cuatro candidatos le desearon lo mejor a Kean, pero dijeron que necesita ser más comunicativo.

Uno de esos candidatos, la piloto de la Marina Rebecca Bennett, se hizo eco de un sentimiento similar en una entrevista el lunes.

â€œCiertamente le deseo lo mejor y espero que tenga una pronta recuperación. Creo que, al observar su historial, le ha fallado absolutamente a este distrito”, dijo Bennett a NBC News. “Si yo fuera nuestro miembro del Congreso, ciertamente sería más transparente sobre lo que está pasando”.

La oficina de Kean ha estado proyectando que todo seguirá como de costumbre. Una publicación en su cuenta X la semana pasada anunció que se unirá al Crypto Caucus del Congreso. Y su oficina también envió un boletín a los electores que celebraban la Semana de la Policía, que incluía una foto del congresista con las fuerzas del orden que parece ser de hace dos años.

En una declaración, el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso dijo que Kean necesita “confesar” su paradero.

“Ya es hora de que el congresista Tom Kean Jr. y su oficina aclaren a los votantes de Nueva Jersey dónde está y quién está trabajando en su nombre en Washington”, dijo el portavoz Eli Cousin. “Sus electores merecen transparencia y un congresista que luche por ellos”.

El presidente republicano del condado de Union, Carlos Santos, dijo en una entrevista telefónica que no ha tenido contacto con Kean “recientemente” y no ha sido informado de la condición del congresista, pero expresó su confianza en que Kean podría postularse para la reelección.

Si Kean abandonara la carrera después de asegurar la nominación del partido el 2 de junio, correspondería a los comités republicanos del condado en el distrito seleccionar un nuevo candidato republicano a través de un proceso de convención.