FORT KNOX, Ky. â€” Aquellos que interactúan con la Operaciones y Mantenimiento de la Tienda de Gas saben que los seis hombres que trabajan allí operan como una máquina bien aceitada.

Ahora, los expertos internos de Fort Knox para todos los problemas de gas natural tienen los méritos para respaldar esa afirmación después de ganar el Premio a la Excelencia en Seguridad de Operaciones Industriales del Ejército 2025 en US Army Materiel Command el 26 de enero.

â€œEste equipo demostró una competencia técnica excepcional y una administración de costos realizando mantenimiento y diseño complejos en líneas de gas natural internamente,â€ dijo el oficial de seguridad de Fort Knox, Garvin Purtteman, â€œincluyendo la exitosa construcción de una estación de regulador secundario para reemplazar infraestructura defectuosa.â€

Purtteman dijo que el equipo tiene un récord de cero accidentes en los últimos años. De hecho, no pudo encontrar ningún incidente de accidente después de una exhaustiva búsqueda de antecedentes.

â€œDado el alto riesgo de las operaciones de gas natural, su capacidad para mantener un registro impecable de seguridad mientras ejecutan proyectos críticos de infraestructura los convierte en un candidato ideal para el reconocimiento de AMC,â€ dijo Purtteman.

La Inspección General será el encargado de llevar a cabo una inspección anual en la planta de compostaje de estiércol, preparándose para una obra de mantenimiento de reparación de grietas.