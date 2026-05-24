El Servicio Secreto mata a un hombre que abrió fuego en el control de seguridad de la Casa Blanca

WASHINGTON – El Servicio Secreto de Estados Unidos mató a tiros a una persona que abrió fuego contra agentes en un puesto de control de seguridad el sábado en un intercambio de disparos que cerró brevemente la Casa Blanca, dijeron funcionarios.

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El tiroteo ocurrió poco después de las 6 pm cuando un hombre se acercó al puesto de control del Servicio Secreto en 17th Street y Pennsylvania Avenue NW, sacó un arma de una bolsa y abrió fuego contra los oficiales, dijo el Servicio Secreto en un comunicado.

Los agentes respondieron al fuego y dispararon al sospechoso, que fue trasladado a un hospital, donde murió más tarde, dijo el Servicio Secreto. La agencia dijo que el tiroteo sigue bajo investigación.

Un transeúnte también recibió un disparo, dijo el Servicio Secreto, pero no estaba claro quién disparó la bala que hirió a esa persona. Su condición no estuvo disponible de inmediato.

Seis altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informados sobre el asunto identificaron al sospechoso como Nasire Best.

Best tenía un historial documentado con las autoridades locales, y cinco altos funcionarios policiales dijeron que tiene antecedentes de problemas de salud mental.

Un cordón policial fuera del complejo de la Casa Blanca el sábado. Alex Brandon/AP

Best, de 21 años, fue arrestado por un cargo de entrada ilegal el 10 de julio después de que entró en un área restringida cerca de la Casa Blanca, según un documento judicial presentado en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia. Durante ese incidente, afirmó que era Jesucristo y que quería ser arrestado, según el documento.

El Servicio Secreto de Estados Unidos lo conocía por caminar por el complejo de la Casa Blanca preguntando cómo obtener acceso a varios puestos de entrada, según el documento.

En junio, fue internado involuntariamente por obstruir la entrada de vehículos al complejo de la Casa Blanca, según el documento.

El posible motivo del tiroteo del sábado no quedó claro de inmediato.

Agentes del Servicio Secreto patrullando el césped de la Casa Blanca. Brendan Smialowski / AFP vía Getty Images

El presidente Donald Trump, que se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, no resultó herido, dijo el Servicio Secreto. Los agentes no resultaron heridos, dijo la agencia.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el Servicio Secreto informó a Trump sobre el incidente.

En una publicación en Truth Social la madrugada del domingo, Trump agradeció a las autoridades por su acción para detener al pistolero y reiteró su llamado a la construcción de “el espacio más seguro de su tipo”, probablemente en referencia al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca.

Un equipo de NBC News en la Casa Blanca escuchó entre 20 y 30 disparos alrededor de las 6:04 pm, y los agentes del Servicio Secreto instaron a los reporteros que estaban reunidos afuera en el jardín norte a correr hacia la sala de conferencias de prensa.

El Servicio Secreto estaba apostado justo afuera de la habitación con armas en la mano mientras la Casa Blanca se cerraba.

Los agentes del orden inspeccionan desde la azotea de un edificio de la Casa Blanca después de que se produjeran disparos el sábado. Brendan Smialowski / AFP vía Getty Images

El cierre, que incluía los terrenos de la Casa Blanca, se levantó a las 6:46 p.m.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en X que el FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto. El La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también está ayudando al Servicio Secreto y al Departamento de Policía Metropolitana.

El vicepresidente JD Vance estuvo hoy en la Casa Blanca, pero no está claro si estaba allí en el momento del tiroteo.

El tiroteo ocurrió en el extremo oeste de la Avenida Pennsylvania, una plaza peatonal que recorre el lado norte de la Casa Blanca. Días antes, parte de la plaza había reabierto al público tras un cierre de meses.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre la situación.

Julie Tsirkin y Megan Shannon informaron desde Washington, DC, Tom Winter y Jonathan Dienst desde Nueva York y Marlene Lenthang desde Los Ángeles.