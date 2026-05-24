Guerra de Irán: Trump dice que el acuerdo fue “en gran parte negociado”

24/05/2026 24 de mayo de 2026

Trump dijo que las conversaciones con Irán estaban “mejorando” antes de amenazar con “hacerlas volar al reino venidero” si fracasaban. Imagen: Alex Brandon/AP Photo/dpa/Picture Alliance

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que se ha “negociado en gran medida” un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

En una publicación en su plataforma Truth Social El sábado, Trump dijo que el borrador del acuerdo incluye la apertura del Estrecho de Ormuz, que efectivamente ha estado cerrado desde el estallido de la guerra.

“Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”, dijo Trump, sin especificar qué implicaban los “otros elementos” del acuerdo.

“Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a su finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios otros países”, dijo Trump en la publicación en las redes sociales.

El presidente estadounidense dijo que había hablado con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania y Bahréin, además de Turquía y Pakistán. Añadió que había hablado por separado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Los aspectos y detalles finales del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve”, dijo Trump, sin proporcionar un cronograma exacto.

La declaración optimista de Trump se produjo horas después de que le dijera al medio estadounidense Axios que la posibilidad de un acuerdo era un “sólido 50/50”, mientras amenazaba con enviar a Irán “al reino venidero” si las conversaciones fracasaban.