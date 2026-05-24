Live Nation opera en un clima de miedo, encuentra comité de comercio del Reino Unido, pide investigación completa del mercado

El comité de comercio parlamentario del Reino Unido ha instado a la Autoridad de Competencia y Mercados a investigar la industria de la música en directo como una cuestión de urgencia, diciendo que Live Nation opera en un “clima de miedo”.

El Comité de Negocios y Comercio de la Cámara de los Comunes, un grupo multipartidista formado por diputados de ambos lados del pasillo, inició una investigación sobre el mercado de la industria de la música en directo del Reino Unido en diciembre pasado.

Después de negarse inicialmente a asistir, Ticketmaster compareció ante el comité en febrero pasado antes de regresar en junio con la empresa matriz Live Nation.

El presidente ejecutivo de Live Nation, Phil Bowdery, dijo al comité: “Somos muy buenos en lo que hacemos. Por lo tanto, hay interés de los artistas principales en estar con Live Nation”, explicando la gran cuota de mercado de la compañía en locales de música en directo, incluyendo arenas.

Sin embargo, en un nuevo informe, el comité dice que quedó con “serias preocupaciones” sobre el estado de la competencia en la industria de la música en directo del Reino Unido y sugiere que la posición dominante de Live Nation en el mercado puede haber creado un “clima de miedo”. Estaba particularmente alarmado por la gran proporción de respuestas anónimas o confidenciales que recibió a su llamado de pruebas escritas “debido al temor a represalias principalmente por parte de Live Nation”.

El informe señala que de los 23,1 millones de entradas vendidas en 2025, Live Nation controlaba directamente el 58% de ellas. Si se contaban las ventas controladas por sus compañías afiliadas, ese número se elevaba al 66%. Live Nation también domina el mercado de entradas secundarias al restringir las ventas a la plataforma de reventa de Ticketmaster.

Entre las preocupaciones planteadas en la evidencia estaban la escala y la naturaleza integrada del modelo de negocio de Live Nation, que dificultan que los artistas y managers operen fuera de su ecosistema, citando, por ejemplo, la falta de oportunidades para los promotores independientes de acceder a lugares y para festivales y locales independientes para acceder a artistas más grandes.

Otros problemas incluyeron el uso por parte de Live Nation de acuerdos a largo plazo y términos de exclusividad que requieren que los artistas participen en sus festivales para acceder a ciertos lugares (o viceversa) y que sus lugares favorezcan sus negocios de promoción internos y acuerdos de venta de entradas integrados sobre los independientes.

El mes pasado, un jurado en un tribunal federal de Nueva York encontró que Live Nation Entertainment y Ticketmaster mantenían ilegalmente un poder monopolístico en el mercado de entradas. Live Nation indicó que tiene la intención de apelar.

“Liam Byrne, presidente del Comité de Negocios y Comercio de los Comunes, dijo: ‘La escena de la música en directo de Gran Bretaña es una de nuestras grandes historias de éxito nacionales, desde locales de base que nutren nuevos talentos hasta giras de arenas y estadios de clase mundial que atraen audiencias globales’. Pero la evidencia que recibimos durante esta investigación apunta a profundas preocupaciones sobre si la competencia en la industria está funcionando de manera justa para los aficionados, artistas, lugares y promotores independientes.

“Lo que alarmó particularmente al comité no fue solo la escala de la posición de mercado de Live Nation en promoción, lugares y venta de entradas, sino el clima de miedo que encontramos durante esta investigación. Un número sorprendente de presentaciones solicitaban el anonimato porque la gente estaba preocupada por las consecuencias de hablar abiertamente. Eso solo plantea preguntas profundas sobre la salud de la competencia en el mercado. La Autoridad de Competencia y Mercados debería lanzar ahora una investigación completa del mercado, antes de que termine este año, para que pueda haber una adecuada supervisión de si los consumidores, artistas y empresas independientes están obteniendo un trato justo”.