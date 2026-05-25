El día de mayo más caluroso en casi 80 años en el Reino Unido, mientras partes del país alcanzan el umbral de ola de calor

El día de mayo más caluroso en casi 80 años en el...

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte registraron sus temperaturas más altas de 2026 el domingo, que también fue el día de mayo más caluroso del Reino Unido en al menos 79 años.

Kew Gardens en el oeste de Londres registró 32.3C (90.1F), Cardiff 27.4C y Armagh 23.4C.

Escocia alcanzó los 23.5C en Edimburgo, apenas 0.1C por debajo del récord de 23.6C establecido en Aboyne el 1 de mayo.

La primera área del Reino Unido en alcanzar el umbral de ola de calor fue Santon Downham en Suffolk, que cumplió con el criterio de registrar temperaturas de más de 27C durante tres días consecutivos a las 11.30 am del domingo.

Las otras áreas oficialmente en condiciones de ola de calor son Heathrow, Kew Gardens y Northolt en Londres, Benson en Oxfordshire, Brooms Barn en Suffolk, y High Beach y Writtle en Essex.

Las temperaturas podrían aumentar nuevamente el lunes, con posibles máximas entre 33C y 34C.

La crisis climática está aumentando la probabilidad de olas de calor extremas. Gran parte de Europa occidental está experimentando picos similares, y la agencia nacional de meteorología de Francia, Météo-France, dijo que se esperan períodos de calor excepcional “cada vez más a menudo y de manera más prematura, y se vuelven más intensos”.

Un portavoz del Met Office dijo: “Romper el récord de mayo de 32.8C es aproximadamente tres veces más probable ahora en nuestro clima actual que lo que habría sido en condiciones climáticas naturales antes de la Revolución Industrial.

Lo que era un evento de una vez cada cien años ahora es un evento de una vez cada 33 años”.

El Met Office establece los criterios para una ola de calor, que varían según la región. En Londres y sus condados circundantes, una ola de calor se define por temperaturas que alcanzan o superan los 28C durante tres días consecutivos.

Para muchas otras áreas de Inglaterra y el sureste de Gales, el umbral es de 26C o 27C. Para el resto de Gales, Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra es de 25C.

El sábado fue el primer día de 30C en el Reino Unido del año, la fecha más temprana en la que se ha alcanzado esa temperatura desde 1952.

Los bañistas se dirigieron a las playas de todo el Reino Unido, y el estadio de cricket Lord’s relajó su estricto código de vestimenta para el pabellón de sus miembros. El Marylebone Cricket Club generalmente requiere que los espectadores usen trajes de salón o chaquetas a medida y corbatas.

También hubo pausas para tomar bebidas en la final de los playoffs de la Liga Uno entre Bolton Wanderers y Stockport County en Wembley y durante los juegos de la Premier League al concluir la temporada de fútbol de primera categoría.

La gente que vive en tres pueblos de Kent experimentó baja presión de agua o sin agua por segundo día. Las áreas afectadas fueron Charing, Challock y Molash cerca de Ashford, donde las personas informaron por primera vez problemas de suministro el sábado por la noche.

South East Water se disculpó y dijo que el problema se había resuelto durante la noche, pero que los problemas de suministro se reanudaron el domingo como resultado de problemas en la estación de bombeo.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) emitió alertas de calor ámbar el viernes por la mañana para las Midlands del Este, las Midlands del Oeste, el este de Inglaterra, Londres y el sureste.

Las alertas permanecerán vigentes hasta las 5 pm del miércoles, lo que significa “un aumento en el riesgo para la salud de las personas mayores de 65 años o aquellas con afecciones de salud preexistentes, incluidas enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, según el sitio web de UKHSA.

También hubo peticiones de precaución alrededor de cuerpos de agua abiertos como lagos y canteras para reducir el riesgo de ahogamiento.

Según datos de 2024 del Foro Nacional de Seguridad Acuática, el 61% de las muertes accidentales relacionadas con el agua ocurrieron en vías navegables interiores, incluidos ríos, canales, lagos, embalses y canteras. Mayo de ese año tuvo el mayor número de muertes, con 28.

Los datos también sugieren que muchas de esas muertes ocurren entre personas que no tienen la intención de ingresar al agua.

El profesor Mike Tipton, presidente del foro y experto en seguridad acuática y shock por agua fría, dijo: “Alentamos a las personas a pensar antes de entrar en el agua, y si deciden hacerlo, ir a un lugar supervisado, entrar en el agua lentamente para reducir la respuesta al shock por frío y mantener el control de la respiración.

Si las personas tienen problemas, deben ‘flotar para vivir’ – rodar sobre la espalda, inclinar la cabeza hacia atrás para mantener las vías respiratorias fuera del agua, hacer la menor cantidad de ejercicio de brazos y piernas necesario para mantenerse a flote hasta que la respiración vuelva a estar bajo control”.

Tipton también aconsejó no ingresar al agua para rescatar a alguien que esté luchando porque hacerlo a menudo lleva a que dos personas estén en problemas. Las personas deben llamar a los servicios de emergencia, decirle a la persona en el agua que flote y lanzarle una ayuda de flotación si es posible, dijo.

El domingo por la noche, la policía buscaba a un niño, de 15 años, que no había sido visto desde que entró a un lago en Lincoln.

Los servicios de emergencia fueron llamados a Swanholme Lakes por la tarde después de informes de que el niño había tenido dificultades en el agua.

Poco después de las 11 pm, la policía dijo que los buzos habían encontrado un cuerpo y que había sido identificado como el adolescente, Declan Sawyer.