Una serie de televisión de Céline Dion está en marcha, y tu corazón seguirá adelante y adelante con los detalles

Céline Dion está presentando su infancia en una serie producida por su hermano. La música será la base de esta emocionante producción televisiva, que contará la historia de la artista desde sus primeros años en Quebec. La familia Dion comparte su historia de amor, lucha y sacrificio con el mundo a través de esta serie. Céline Dion, protagonista de la serie, también ha sido retratada en el musical de Broadway “Titanic”. ¡No te pierdas esta increíble serie que revelará los secretos detrás de la superestrella!

[Context: La serie se basa en la vida de Céline Dion y su familia en Quebec.] [Fact Check: La serie es producida por Diamant Rouge Entertainment y será dirigida por Zoë Green.]