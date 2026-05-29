Aumento del 20% de las acciones de Kohls mientras minorista en declive dice que las tendencias de ventas están mejorando

Los accionistas de Kohl’s se dispararon un 20% el jueves después de que la minorista informara su mejor desempeño de ventas comparables en cuatro años. El CEO Michael Bender dijo a CNBC que el trimestre marcó que la compañía “está tocando la puerta del crecimiento”. Kohl’s informó que sus ventas netas disminuyeron un 1,7% y sus ventas comparables cayeron un 1,1% en su primer trimestre fiscal mientras intenta revertir su negocio y recuperar cuota de mercado. Para el período que terminó el 2 de mayo, Kohl’s reportó una pérdida neta de $14 millones, o 13 centavos por acción, en comparación con una pérdida neta de $15 millones, o 13 centavos por acción, el año anterior. Kohl’s reafirmó su perspectiva de todo el año, esperando que las ventas netas y las ventas comparables se sitúen en un rango de baja del 2% a plano. También espera ganancias ajustadas por acción entre $1 y $1.60. Kohl’s ha estado luchando con la disminución de ventas, agravada por presiones macroeconómicas, lo que llevó a que las acciones cayeran más del 35% este año hasta el cierre del mercado del miércoles. La compañía también confirmó que ha solicitado reembolsos arancelarios y es elegible para aproximadamente $190 millones en devoluciones, aunque aún no ha recibido ningún dinero de vuelta. (Fuente: CNBC)